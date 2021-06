Loki: Quali sono state le fonti d'ispirazione della serie tv?

News Serie TV

La nuova serie Marvel in streaming su Disney+ da mercoledì 9 giugno.

David Fincher non è stato ancora scelto per dirigere un film o una serie Marvel, ma sembra che ritroveremo qualcosa di lui in Loki. A rivelarlo sono stati l'ideatore Michael Waldon e la regista Kate Herron, che con Deadline hanno discusso delle maggiori influenze dietro la nuova produzione originale di Disney+ in arrivo questo mercoledì.

"Seven l'ha influenzata molto", ha detto Herron. Waldon, anche showrunner della serie di sei episodi, ha aggiunto: "Penso che un po' tutto Fincher, e penso anche a Zodiac, abbia avuto una grande influenza nella stanza degli sceneggiatori". Ma non fraintendeteli, non ci saranno solo ombre oscure nella serie. "Ho pensato che Loki fosse D.B. Cooper, questo è tutto quello a cui ho pensato", ha aggiunto Waldon riferendosi al criminale che negli anni '70 si lanciò in volo dall'aereo che aveva dirottato dopo aver ricevuto un riscatto di 200,000 dollari, facendo poi perdere le sue tracce.

Loki: La trama della nuova serie Marvel di Disney+

La terza serie Marvel di Disney+ dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, Loki segue insieme a queste gli eventi del film Avengers: Endgame e vede il Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston, che nelle scorse ore un nuovo trailer ha confermato essere gender fluid, in un mare di guai con la TVA, l'organizzazione che si occupa di monitorare le varie linee temporali e il multiverso, dopo aver viaggiato nel tempo con l'obiettivo di diventare l'improbabile "influencer" di alcuni tra gli eventi più significativi della storia del mondo. Ora gli agenti della TVA gli offrono due opzioni: essere cancellato dall'esistenza oppure aiutarli a riparare le linee temporali che ha creato inavvertitamente. Loki si ritrova così a viaggiare ancora, per rimediare ai propri errori e fermare una pericolosa minaccia.