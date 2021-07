Loki: Nell'episodio 5 c'era anche Chris Hemsworth!

News Serie TV

La regista Kate Herron ha confermato che l'interprete di Thor è stato protagonista di un cammeo nella serie di Disney+.

L'ultimo episodio di Loki disponibile su Disney+, il quinto e penultimo, ha deliziato i fan del dio dell'inganno con diversi easter eggs, sorprese che solo i veri appassionati Marvel sono stati in grado di cogliere. Una delle più gradite, che la regista della serie Kate Herron ha dovuto confermare visto che non tutti se ne erano accorti, è un cammeo nascosto di Chris Hemsworth, l'inconfondibile interprete del dio Thor nonché fratello del Loki interpretato da Tom Hiddleston.

Loki: Chris Hemsworth era la voce di Throg

Nell'episodio 5 gli spettatori hanno conosciuto diverse varianti, una delle quali particolarmente interessante. Parliamo della rana Throg che Loki e la variante Sylvie (Sophia Di Martino) incontrano quando si trovano nel Vuoto, una dimensione desolata dove finiscono tutte le varianti "scartate" dalla Time Variance Authority. Intrappolata in un barattolo di vetro, la rana Throg non è nient'altro che una variante del re del tuono Thor. E la voce della rana che si ascolta per qualche secondo mentre Loki si avvicina al nascondiglio delle varianti è proprio quella di Chris Hemsworth, che ha registrato per l'occasione il cammeo. Lo ha confermato la regista Kate Herron intervistata per For All Nerds. "L'abbiamo registrata appositamente, La sua voce fa 'Ahhh!' È una registrazione completamente nuova. Non riciclata. L'ha registrata proprio lui", ha spiegato Herron.

Esistono varianti anche di altri personaggi del MCU?

Sebbene questo dettaglio non risulti decisivo o importante per la trama della serie, per gli appassionati del MCU è comunque una chicca, tanto più perché il titolo dell'episodio Viaggio nel mistero - in originale Journey into Mystery - richiama quello di un fumetto del 1962; non un fumetto qualsiasi ma quello in cui Thor appare per la prima volta. Inoltre questa circostanza potrebbe suggerire che esistono anche altre varianti, magari di diversi personaggi del MCU. E chissà che non potranno essere decisive nell'ultimo episodio di Loki atteso su Disney+ tra due giorni, mercoledì 14 luglio.