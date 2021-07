Loki e il provino al buio di Sophia Di Martino: "Non sapevo per cosa mi stessi proponendo"

News Serie TV

L'attrice che nella serie Marvel interpreta la variante femminile di Loki Sylvie Laufeydottir ha detto di essersi proposta per la parte senza conoscere alcun dettaglio.

Sophia Di Martino, l'attrice britannica diventata improvvisamente popolare grazie alla sua recente apparizione nella serie Marvel Loki, ha ammesso recentemente di "non sapere assolutamente nulla" quando ha fatto il provino per la serie, neppure per quale show si stesse proponendo. Di Martino, che nella serie di Disney+ interpreta la variante femminile di Loki Sylvie Laufeydottir, prima di Loki era apparsa in qualche serie tv britannica poco conosciuta, come Flowers, e nel film Yesterday. Ma è solo grazie alla serie sul Dio dell'inganno che ha attirato l'attenzione diventando, dopo il suo debutto nel MCU, addirittura l'attrice più popolare su IMDb, il famoso portale database con informazioni di cinema, tv, attori e molto altro. Eppure il suo è stato un vero e proprio provino al buio per tenere quanto più possibile segreti i dettagli sulla serie.

Il ruolo di Sophia Di Martino in Loki

Loki, la terza serie del MCU arrivata su Disney+ quest'anno, segue le disavventure del Dio dell'inganno dopo la sua fuga con il Tesseract durante gli eventi di Avengers: Endgame. Tuttavia, deviando dalla sacra linea temporale prescritta, Loki si trova rapidamente di fronte alla misteriosa TVA (Time Variance Authority), un'organizzazione che si occupa di monitorare le varie linee temporali e il multiverso, che chiede il suo aiuto per rintracciare una delle sue controparti alternative della linea temporale. Alla fine del secondo episodio abbiamo scoperto che questa controparte non è nient'altro che la Sylvie interpretata da Di Martino, una variante femminile che era stata presa dalla TVA da bambina e che poi è fuggita.

Loki: Il provino segreto di Sophia Di Martino

Il personaggio di Sylvie Laufeydottir ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan della Marvel, non solo semplicemente come versione alternativa di un personaggio molto amato come Loki. Sylvie ha saputo brillare indipendentemente dalla sua controparte maschile tanto che gli appassionati già sperano di rivederla altrove nel MCU dopo questa serie tv. Ma lo studio ha saputo mantenere benissimo il segreto su di lei, tanto che neppure Sophia Di Martino aveva idea di che parte dovesse interpretare, durante il suo provino. Di recente, parlando con Entertainment Tonight, l'attrice ha spiegato:

Non sapevo assolutamente nulla. Non sapevo quale fosse la serie. Non conoscevo il ruolo. Non sapevo niente. C'era una scena molto breve tra due persone, mi pare si chiamassero Bob e Sarah, su un treno e alla fine è diventata la scena del treno di Loki e Sylvie. Ma non avevo idea per cosa stavo facendo l'audizione. E poi sai, quando mi hanno offerto il lavoro, Kate (la regista Kate Herron ndr.) mi ha raccontato tutta la storia e il personaggio e mi ha detto tutto. Quindi è stato solo quando mi è stato offerto il lavoro che ho capito di cosa si trattava.

Intanto vi ricordiamo che Loki torna domani su Disney+ con il quinto episodio, il penultimo prima del gran finale della settimana prossima.