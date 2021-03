Loki: Disney+ svela il poster della nuova serie Marvel

News Serie TV

Con Tom Hiddleston nuovamente nei panni dio delle malefatte e dell'inganno, la serie sarà disponibile in streaming dall'11 giugno.

Mentre The Falcon and the Winter Soldier fa oggi il suo debutto con il primo capitolo di una nuova storia incentrata sui personaggi interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan, Disney+ non perde tempo e, col pensiero all'11 giugno, quando sarà la volta di Loki, la sua terza serie Marvel ambientata nell'MCU, svela il poster ufficiale dell'avventura con protagonista il dio delle malefatte e dell'inganno interpretato da Tom Hiddleston.

Loki: Cosa sappiamo della nuova serie Marvel

Come WandaVision e la stessa The Falcon and the Winter Soldier, Loki segue gli eventi decisivi di Avengers: Endgame, il film del 2019 che ha chiuso la Fase Tre del Marvel Cinematic Universe e gettato le basi della Quattro, che a causa della pandemia ha preso forma finora solo in tv, con il protagonista sotto la custodia della TVA, l'autorità che nei fumetti Marvel rivendica la responsabilità del monitoraggio del multiverso e può sfoltire le linee temporali se ritenute troppo pericolose, dopo aver rubato il Tesseract ed essere fuggito durante gli eventi alternativi del 2012.

Nella serie, che il produttore esecutivo e presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha definito un "crime thriller", recitano anche Owen Wilson (2 single a nozze), Gugu Mbatha-Raw (The Morning Show), Richard E. Grant (Downton Abbey), Sophia Di Martino e Wunmi Mosaku (Lovecraft Country).