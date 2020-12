Loki: Tom Hiddleston nel primo trailer della serie tv

News Serie TV

La nuova serie Marvel sarà disponibile in streaming su Disney+ a maggio.

La risposta a cosa ne è stato di Loki dopo aver afferrato quel Tesseract in Avengers: Endgame è arrivata, finalmente! In attesa dell'arrivo di Loki, la serie tv in cui Tom Hiddleston torna a interpretare l'omonimo personaggio del Marvel Cinematic Universe, la verità si rivela in un primo, lungo trailer diffuso dalla Disney in occasione dell'annuale assemblea degli azionisti, dal quale apprendiamo anche che il suo debutto sul servizio streaming Disney+ è previsto per maggio del prossimo anno.

Loki: I nuovi dettagli della serie tv

La clip rivela che il dio delle malefatte e dell'inganno si trova sotto la custodia della TVA, l'autorità che nei fumetti Marvel rivendica la responsabilità del monitoraggio del multiverso e può sfoltire le linee temporali se ritenute troppo pericolose. Appeso al chiodo il mantello, Loki si mostra in una moltitudine di panni diversi mentre sfugge ai cattivi.

Nella serie, che il produttore esecutivo e presidente dei Marvel Studios Kevin Feige definisce un "crime thriller", recitano anche Owen Wilson (2 single a nozze), Gugu Mbatha-Raw (The Morning Show) e Richard E. Grant (Downton Abbey), con ruoli di cui nel trailer si scorgono i primissimi dettagli, mentre la sceneggiatura e la regia sono di Michael Waldron e Kate Herron (Sex Education) rispettivamente.