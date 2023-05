News Serie TV

Con la conclusione della stagione televisiva 2022-23, è tempo di bilanci: quali sono state le sere tv più seguite dal pubblico americano?

Un'altra stagione televisiva si è conclusa negli Stati Uniti, uno dei mercati più floridi per le Serie TV (gran parte di quelle che seguiamo giornalmente provengono proprio da lì). Quando qualcosa finisce, si è soliti fare un bilancio. Nel nostro caso, ciò che l'industria si chiede è quali storie hanno funzionato e quali lo hanno fatto meno. E questo, in qualche modo, aiuta ad adattare gli investimenti al gusto dei telespettatori, quelli americani in particolare. Quali sono state le serie tv più viste della stagione 2022-23? Lo stabilisce la consueta classifica di fine stagione basata sui dati Nielsen raccolti tra settembre e maggio.

Le Serie TV più viste della stagione 2022-23

Senza alcuna sorpresa, il titolo di serie tv più vista va al drama neo-western di Paramount Network Yellowstone, al primo posto sia nella classifica basata sul totale spettatori sia in quella che restringe il campo al target demografico 18-49, il più importante perché rappresenta la fascia più ambita dagli inserzionisti pubblicitari. Preoccuperà i dirigenti della sua rete la recente notizia che la serie di Taylor Sheridan si concluderà con i prossimi, restanti episodi della stagione 5, sebbene sia già in lavorazione un sequel, e preoccupa un po' tutta la tv via cavo il fatto che l'unico altro sceneggiato via cavo a occupare una delle prime posizioni sia The Walking Dead, da poco conclusa. Per ora, quelli di Yellowstone si godono il fatto di essere l'unico programma non sportivo delal tv americana ad essere stato seguito in media da oltre 10 milioni di spettatori, per la precisione 11,6 milioni.

Precisando che queste classifiche non tengono conto delle produzioni streaming, per le quali le visualizzazioni sono contate in modo differente, la tv broadcast e in particolare CBS si prendono un fragile riscatto con gli ottimi piazzamenti di NCIS, FBI, Young Sheldon, le tre Chicago, Ghosts e 9-1-1. La rete dell'Occhio ha riunito quest'anno una media di 5,9 milioni di spettatori. E sebbene registri un calo del 5% rispetto alla stagione precedente, si afferma per la quindicesima volta consecutiva la rete più vista d'America. Il pubblico più giovane ha preferito però la forse più moderna FOX, con un rating nel target 18-49 dell'1.1. Aiutata dal Super Bowl, la rete della Volpe ha incrementato il suo punteggio del 22%.

È di CBS anche la novità più vista della stagione: Fire Country (8,3 milioni), così come la comedy più seguita, Young Sheldon (9,3 milioni), di poco davanti a Ghosts (9,1 milioni), entrambe in crescita rispetto allo scorso anno. Tra le serie cancellate, East New York, sempre di CBS, è quella che aveva attirato più spettatori, ben 6,8 milioni, molto più di quanto abbiano fatto altre serie rinnovate altrove. Per HBO, il fenomeno House of the Dragon occupa solo la parte bassa della classifica, perché, come abbiamo già avuto modo di dire in un'altra occasione, gran parte del suo pubblico ha preferito vedere gli episodi sul servizio streaming HBO Max. Tuttavia, è l'unica serie di una rete a pagamento a raggiungere questo risultato.

Classifica per numero spettatori

1. Yellowstone (Paramount Network) 11,550

2. NCIS (CBS) 9,833

3. FBI (CBS) 9,524

4. Young Sheldon (CBS) 9,287

5. Chicago Fire (NBC) 9,253

6. Blue Bloods (CBS) 9,242

7. Ghosts (CBS) 9,085

8. Chicago Med (NBC) 8,486

9. The Equalizer (CBS) 8,286

10. Chicago P.D. (NBC) 8,272

11. Fire Country (CBS) 8,252

12. FBI: Most Wanted (CBS) 8,006

13. FBI: International (CBS) 7,726

14. NCIS: Hawai'i (CBS) 7,507

15. 9-1-1 (FOX) 7,092

16. Law & Order: Unità Speciale (NBC) 6,873

17. East New York (CBS) 6,791

18. S.W.A.T. (CBS) 6,681

19. The Rookie (ABC) 6,484

20. The Neighborhood (CBS) 6,456

21. Che Todd ci aiuti (CBS) 6,378

22. The Good Doctor (ABC) 6,236

23. NCIS: Los Angeles (CBS) 6,152

24. Bob Hearts Abishola (CBS) 6,107

25. Will Trent (ABC) 5,989

26. Law & Order (NBC) 5,867

27. 9-1-1: Lone Star (FOX) 5,646

28. CSI: Vegas (CBS) 5,640

29. Law & Order: Organized Crime (NBC) 5,390

30. Station 19 (ABC) 5,215

31. Night Court (NBC) 5,209

32. Grey's Anatomy (ABC) 5,142

33. New Amsterdam (NBC) 5,118

34. The Conners (ABC) 4,964

35. Big Sky (ABC) 4,818

36. La Brea (NBC) 4,758

37. The Resident (FOX) 4,396

38. The Rookie: Feds (ABC) 4,310

39. Abbott Elementary (ABC) 3,947

40. Accused (FOX) 3,936

41. Quantum Leap (NBC) 3,892

42. Alert: Missing Persons Unit (FOX) 3,787

43. Un milione di piccole cose (ABC) 3,671

44. The Cleaning Lady (FOX) 3,494

45. Not Dead Yet (ABC) 3,352

46. The Goldbergs (ABC) 3,115

47. Home Economics (ABC) 2,923

48. House of the Dragon (HBO) 2,717

49. The Walking Dead (AMC) 2,493

50. I Simpson (FOX) 2,089

Classifica per rating Adulti 18-49

1. Yellowstone (Paramount Network) 2.1/15 2,763

2. Chicago P.D. (NBC) 1.0/10 1,316

3. Chicago Fire (NBC) 1.0/9 1,301

4. 9-1-1 (FOX) 1.0/8 1,298

5. Ghosts (CBS) 0.9/8 1,230

6. Law & Order: SVU (NBC) 0.9/8 1,224

7. Young Sheldon (CBS) 0.9/8 1,133

8. Chicago Med (NBC) 0.9/8 1,110

9. Grey's Anatomy (ABC) 0.8/7 1,075

10. Fire Country (CBS) 0.8/8 1,040

11. Abbott Elementary (ABC) 0.8/7 1,037

12. FBI (CBS) 0.8/7 1,014

13. Law & Order: Organized Crime (NBC) 0.7/7 965

14. 9-1-1: Lone Star (FOX) 0.7/7 957

15. The Rookie (ABC) 0.7/6 936

16. The Conners (ABC) 0.7/7 931

17. Night Court (NBC) 0.7/7 920

18. The Equalizer (CBS) 0.7/6 915

19. Station 19 (ABC) 0.7/6 906

20. NCIS (CBS) 0.7/5 893

21. The Neighborhood (CBS) 0.7/6 878

22. Law & Order (NBC) 0.7/6 862

23. FBI: Most Wanted (CBS) 0.7/7 855

24. S.W.A.T. (CBS) 0.7/7 854

25. Blue Bloods (CBS) 0.6/7 843

26. I Simpson (FOX) 0.6/5 840

27. The Good Doctor (ABC) 0.6/6 808

28. The Walking Dead (AMC) 0.6/4 799

29. I Griffin (FOX) 0.6/5 775

30. FBI: International (CBS) 0.6/5 774

31. Accused (FOX) 0.6/5 766

31. House of the Dragon (HBO) 0.6/4 766

33. Will Trent (ABC) 0.6/6 756

34. Quantum Leap (NBC) 0.6/5 743

35. New Amsterdam (NBC) 0.6/6 730

36. NCIS Hawai'i (CBS) 0.6/5 723

37. East New York (CBS) 0.6/4 719

38. Big Sky (ABC) 0.5/4 708

38. Che Todd ci aiuti (CBS) 0.5/5 708

40. The Resident (FOX) 0.5/5 707

41. La Brea (NBC) 0.5/5 703

42. Home Economics (ABC) 0.5/5 700

43. CSI: Vegas (CBS) 0.5/5 688

44. Bob Hearts Abishola (CBS) 0.5/4 687

45. Alert: Missing Persons Unit (FOX) 0.5/4 668

46. The Rookie: Feds (ABC) 0.5/5 661

47. NCIS: Los Angeles (CBS) 0.5/5 653

48. Un milione di piccole cose (ABC) 0.5/5 646

49. Bob's Burgers (FOX) 0.5/4 624

50. The Cleaning Lady (FOX) 0.5/3 597