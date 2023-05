È ufficiale: Yellowstone terminerà con la stagione 5, poi uno spin-off

News Serie TV

Gli ultimi episodi della serie di successo andranno in onda in autunno.

Mesi di speculazioni a dir poco preoccupanti per milioni di fan hanno portato a una verità, fredda e spietata, che non si differenzia di una virgola: Yellowstone, una delle serie più seguite della tv americana, si concluderà con la quinta stagione attualmente in produzione, metà della quale è stata già trasmessa.

Paramount Network non ha commentato le voci secondo cui la prematura chiusura del drama neo western creato da Taylor Sheridan e John Linson sia stata causata da una netta presa di posizione del protagonista Kevin Costner in materia di giorni di disponibilità per le riprese dei restanti 6 episodi, non più previsti entro l'estate ma rinviati a novembre, ma ha confermato che uno spin-off senza titolo e dalle premesse al momento riservate, sulla buona strada per un debutto entro fine anno, continuerà la storia della famiglia Dutton, evidentemente senza il John Dutton di Costner. Per ora nulla di confermato anche sul coinvolgimento del premio Oscar Matthew McConaughey come protagonista della nuova serie.

"La storia dei Dutton continua, riprendendo da dove si interrompe Yellowstone in un'altra storia epica", ha dichiarato l'amministratore delegato di 101 Studios David Glasser. "Siamo entusiasti di portare questo nuovo viaggio al pubblico di tutto il mondo". Come Yellowstone, la nuova serie andrà in onda in anteprima su Paramount Network e sarà poi disponibile in streaming su Paramount+.

Lo spin-off sarà il quarto del franchise e si aggiungerà a 1883 e 1923, entrambi sequel incentrati sulle precedenti generazioni della famiglia Dutton; e l'inedito 6666, ambientato in un grande ranch del Texas in cui lavora l'ex bracciante dello Yellowstone Jimmy Hurdstrom (Jefferson White). Non è del tutto chiaro, invece, se a questi si aggiunga anche Lawmen, antologia sugli uomini di legge che hanno avuto un impatto sulla storia americana, primo dei quali Bass Reeves (interpretato da David Oyelowo), presentato inizialmente come spin-off di 1883.