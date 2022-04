Le serie tv da vedere nel weekend di Pasqua: Anatomia di uno scandalo, Le Fate Ignoranti, l'antologia Roar e le altre

News Serie TV

Sono tantissime le uscite di questa settimana che potranno farvi compagnia nei giorni di festa: ci sono anche il western contemporaneo Outer Range su Prime Video e Young Sheldon sbarcata su Netflix.

Siete alla ricerca di una serie tv da vedere in questo fine settimana festivo delle vacanze di Pasqua? Negli ultimi giorni sono arrivate in streaming tantissime novità che, come sempre, vogliamo segnalarvi in questa rubrica nella quale vi consigliamo le migliori uscite e quelle da non perdere. In questo lungo weekend del 16 e 17 aprile (se volete, metteteci anche Pasquetta o lunedì dell'angelo di dopo domani) potete rilassarvi dando un'occhiata a diverse novità uscite negli ultimi sette giorni. Eccole divise per piattaforma.

Le nuove serie da vedere in streaming nel weekend di Pasqua

Netflix

Su Netflix è arrivata Hard Cell, una comedy in stile mockumentary (girata cioè come un falso documentario) ambientata in un carcere femminile. È creata dalla comica britannica Catherine Tate che interpreta qui ben 6 personaggi diversi, da un'organizzatrice di eventi alla direttrice del carcere. Si ride, inoltre, con la sitcom brasiliana Una suocera tra i piedi in cui una suocera impicciona fa di tutto per sconvolgere la vita del figlio maldestro e dell'insopportabile nuora. Per chi volesse recuperare la serie, inoltre, sono arrivate questa settimana le prime quattro stagioni di Young Sheldon, lo spin-off di The Big Bang Theory che racconta le disavventure di un giovane Sheldon Cooper. Infine, è disponibile Anatomia di uno scandalo, una serie un po' thriller psicologico, un po' legal drama; creata dal maestro della suspense David E. Kelley (lo stesso di Big Little Lies e The Undoing), coinvolge nel cast Sienna Miller, Michelle Dockery e Rupert Friend.

Anatomia di uno scandalo: Trailer Ufficiale: Anatomia di uno scandalo: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix - HD

Prime Video

Su Prime Video sono arrivate le due stagioni di Condor, thriller cospirativo vecchio stile basato sul romanzo I sei giorni del Condor e perfetto per i fan del genere; al centro del racconto c'è un analista della CIA che scopre casualmente un piano che minaccia la vita di milioni di persone e deve sventarlo. Interessantissima novità è poi Outer Range, una serie western ma anche soprannaturale: Josh Brolin interpreta il proprietario di un ranch del Wyoming, Royal Abbott, che scopre un mistero al confine della sua proprietà, innescando un susseguirsi di eventi catastrofici. Lotta così per proteggere la sua terra e la sua famiglia mentre vengono alla luce segreti e altri presagi di eventi soprannaturali.

Outer Range: Trailer Italiano: Outer Range: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Amazon Prime Video - HD

Disney+

Questa settimana su Disney+ è arrivata la serie basata su Le Fate Ignoranti, il film campione di incassi di Ferzan Ozpetek. Tutti e 8 gli episodi della prima stagione sono già tutti disponibili sulla piattaforma, a portata di maratona. La storia parte dalle stesse premesse del film, con Antonia (Cristiana Capotondi) che dopo la morte del marito Massimo (Luca Argentero) scopre che lui le aveva nascosto una relazione con un uomo più giovane, Michele (Eduardo Scarpetta) e un intero gruppo di stravaganti amici. Il regista, però, rispetto al film riesce ad approfondire le storie di diversi personaggi e anche quella di Massimo e Michele che nel film era solo accennata.

Le Fate Ignoranti: Trailer Ufficiale: Le Fate Ignoranti: Trailer Ufficiale della serie Disney+ - HD

Sky e NOW

Con Peacock, disponibile gratuitamente all'interno di Sky e con il ticket intrattenimento di NOW, è arrivata la comedy MacGruber, la serie con Will Forte nei panni dell'omonimo eroe definitivo e super patriota d'America che scimmiotta l'iconico MacGyver, un personaggio che l'attore aveva già interpretato oltre dieci anni fa nell'omonimo film. In settimana è arrivata inoltre Ordinary Joe (sono disponibili ora i primi due episodi), serie in stile Sliding Doors con James Wolk. Il drama immagina tre percorsi di vita diversi e paradossali per un unico personaggio, Joe Kimbreau (Wolk), che al momento della laurea si ritrova a dover scegliere quale carriera intraprendere, cambiando per sempre il suo destino e quello delle persone che lo circondano: lo ritroviamo così in tre scenari possibili come rockstar, infermiere e poliziotto (per dovere vi cronaca vi diciamo che la serie negli Stati Uniti è stata cancellata dopo una sola stagione). Per gli amanti del crime e del mistero in salsa british è arrivata anche Le regine del mistero, serie che segue tre sorelle, scrittrici di gialli, che usano il loro intuito per aiutare nelle indagini la giovane nipote detective. Infine, è tornata con la seconda stagione (tutti i nuovi 8 episodi già disponibili) la serie di fantascienza Raised by Wolves, incentrata su due androidi che lasciano la Terra per crescere una colonia di bambini umani su un nuovo pianeta.

Apple TV+

Vi consigliamo di non perdere su Apple TV+ Roar, una nuova serie antologica tutta al femminile. Creata dalle ideatrici di GLOW Liz Flahive e Carly Mensch basandosi sull'omonima raccolta di racconti di Cecelia Ahern, la serie presenta 8 storie che mostrano "cosa significa essere donna oggi" con un grande cast che comprende tra le altre Nicole Kidman, Issa Rae, Cynthia Erivo, Merritt Wever e Alison Brie. Ogni episodio segue una donna alle prese con un problema o una contraddizione legati alla sua condizione femminile. Ma quello che vi stupirà è la narrazione, talvolta esagerata e con immagini straordinarie che vi resteranno impresse.

Roar: trailer ufficiale italiano: Roar: il trailer italiano ufficiale della serie AppleTV+ -HD

Infinity+, STARZPLAY e RaiPlay

Su Infinity+ è arrivata questa settimana la quarta e ultima stagione di A.P. Bio, la comedy con Glenn Howerton nei panni di uno studioso di filosofia di Harvard che, dopo aver perso il lavoro dei suoi sogni, è costretto ad accettare l'incarico di professore di biologia avanzata alla Whitlock High School di Toledo, in Ohio. Su STARZPLAY, invece, vi segnaliamo, in arrivo domani 17 aprile, due imperdibili finali di stagione: quello della comedy con Courteney Cox Shining Vale e quello di Power Book IV: Force, l'acclamato spin-off di Power già rinnovato per una seconda stagione. Su RaiPlay, infine, è già disponibile in anteprima la serie Bangla (su Rai 3 arriverà il 27 aprile). Tratta dall'omonimo film, è una commedia sentimentale che segue un giovane italiano di seconda generazione in bilico tra il suo voler essere musulmano praticante e vivere in un mondo lontano dai precetti dell'Islam.