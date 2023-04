Le serie Chicago e Law & Order rinnovate a NBC

News Serie TV

Grande risultato per Dick Wolf, produttore esecutivo di tutte e sei le serie rinnovate da NBC.

Ora Dick Wolf può vantarsi anche del fatto di essere l'unico in tv ad aver ottenuto sei rinnovi nella stessa giornata. Il prossimo autunno, lo sceneggiatore e produttore esecutivo potrà tornare su NBC con la dodicesima stagione di Chicago Fire, l'undicesima stagione di Chicago P.D., la nona stagione di Chicago Med, la ventitreesima stagione di Law & Order, la venticinquesima stagione di Law & Order: Unità Speciale e la quarta stagione di Law & Order: Organized Crime. Tutti rinnovi scontatissimi, dal momento che i procedurali sono tra i più seguiti della tv americana.

"Comprendiamo la connessione emotiva che il nostro pubblico ha con questi personaggi e non vediamo l'ora di portare altre storie alla ribalta nella prossima stagione" ha dichiarato Lisa Katz, responsabile della programmazione degli sceneggiati per NBCUniversal and Streaming, in un comunicato. "Un enorme ringraziamento a Dick e al suo fantastico team, maestri nel produrre serie tv incredibilmente avvincenti settimana dopo settimana".

"Sono felice di continuare il mio rapporto lungo quattro decenni con Universal Television ed NBC. Il rinnovo di tutte e sei le serie è il massimo riconoscimento per i nostri straordinari cast, produttori e sceneggiatori. Vorrei ringraziare anche i nostri fedeli fan che hanno tenuto in onda i nostri show di NBC per quelle che saranno complessivamente 84 stagioni".

Law & Order: Organized Crime, la stagione 4 sarà più breve

È emerso nel frattempo che ciascuna delle serie Law & Order avrà una nuova stagione di almeno 22 episodi ad eccezione di Organized Crime, che tornerà con un nuovo ciclo lungo solo 13 episodi. Tuttavia, questo non significa necessariamente che la serie sia alle battute finali. Una fonte ha rivelato che i produttori hanno piani molto specifici per la quarta stagione che si realizzano al meglio in meno episodi.

Ricordiamo che finora la più debole (dal punto di vista degli ascolti) delle serie Law & Order ha cambiato showrunner cinque volte, qualcosa che in tv raramente accade così di frequente in così poco tempo. Il co-ideatore Matt Olmstead è stato sostituito da Ilene Chaiken prima del debutto dello spin-off, mentre quest'ultima è stata sostituita da Barry O'Brien a metà della stagione 2. Bryan Goluboff, che ha preso il posto di O'Brien, è durato solo tre mesi prima di essere sostituito a sua volta da Sean Jablonski. Quest'ultimo ha lasciato la guida della serie lo scorso mese, per "divergenze creative", con l'attuale showrunner di SVU David Graziano incaricato di sostituirlo a partire dal terzultimo episodio della stagione in corso.