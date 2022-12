Le prime sequenze di True Detective 4 e delle altre novità in arrivo nel 2023 su HBO e HBO Max

News Serie TV

Tra i titoli più attesi del canale anche The Last of Us e le nuove stagioni di The Gilded Age e And Just Like That...

Ventisei anni dopo il famoso slogan "Non è tv. È HBO", una delle realtà televisive più venerate al mondo è ancora sulla cresta dell'onda. E lo sarà anche nel 2023, insieme con HBO Max. Come facciamo a saperlo? Lo capirete da soli guardando il promo con cui il canale via cavo e il servizio streaming danno un assaggio delle nuove serie e delle nuove stagioni in arrivo nei prossimi mesi. Il video è particolarmente interessante non solo per l'abbondanza di titoli, molti dei quali attesissimi. Lo è anche perché mostra le primissime sequenze della stagione 4 di True Detective, un ritorno a lungo atteso per il crime drama antologico, questa volta con Jodie Foster e Kali Reis al centro della scena.





La stagione 4 di True Detective

True Detective: Night Country, così si chiamerà la quarta stagione, sarà ambientata a Ennis, nelle gelide regioni artiche dell'Alaska. Quando la lunga notte d'inverno scende e i sei uomini che gestiscono la locale stazione di ricerca svaniscono senza lasciare traccia di sé, la detective Liz Danvers (Foster) e la collega Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare l'oscurità dentro di loro e scavare nelle terribili verità sepolte sotto il ghiaccio perenne. Scritta da Issa López (Tigers Are Not Afraid), Night Country coinvolgerà anche gli attori Christopher Eccleston (The Leftovers), Fiona Shaw (Killing Eve), John Hawkes (Deadwood) e Anna Lambe (Trickster), solo per citarne alcuni.

Le altre novità di HBO e HBO Max

Tra le nuove serie tv in assoluto più attese del 2023 c'è The Last of Us, con Pedro Pascal e Bella Ramsey, che già nelle prime settimane dell'anno (anche in Italia su Sky e in streaming su NOW) racconterà la storia dell'omonimo videogame post-apocalittico. Ci sono inoltre White House Plumbers, miniserie sul Watergate con Woody Harrelson e Justin Theroux; Love & Death, nella quale la star di WandaVision Elizabeth Olsen veste i panni dell'assassina Candy Montgomery; The Idol, nuova creazione dell'ideatore di Euphoria su una cantante pop emergente che inizia una storia d'amore con il misterioso proprietario di un club di Los Angeles; e Full Circle di Steven Soderbergh, con Dennis Quaid e Claire Danes, la storia di un'indagine su un rapimento fallito che fa scoprire segreti di vecchia data.

E poi i grandi ritorni. Come quello di The Gilded Age, la serie in costume dello stesso Julian Fellowes di Downton Abbey ambientata nella New York di fine Ottocento, e And Just Like That... il sequel di Sex and the City con Carrie Bradshaw e le sue storiche amiche meno una; entrambe con gli episodi della seconda stagione. A queste si aggiungeranno le nuove stagioni di Succession, Perry Mason, Barry, Winning Time, The Righteous Gemstones, Warrior e tante altre.