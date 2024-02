Le prime sequenze di Squid Game 2 e Bridgerton 3 in un video sul 2024 di Netflix

News Serie TV

Netflix annuncia il suo "palinsesto" per il 2024. In arrivo anche le stagioni finali di Cobra Kai e The Umbrella Academy.

La migliore offerta di Netflix per il 2024 si mostra in anteprima in un lungo trailer condiviso pochi istanti fa dal servizio streaming attraverso i propri canali social. Una quantità esorbitante di film, serie tv e show originali, tutti-nuovi o di ritorno con nuove stagioni, in cui spiccano senz'altro le prime sequenze delle attesissime nuove stagioni del fenomeno sudcoreano Squid Game e del drama in costume Bridgerton.





Netflix: Le Serie TV del 2024

I fotogrammi della stagione 2 di Squid Game mostrano il vincitore dell'Emmy Lee Jung-jae di nuovo nei panni di Seong Gi-hun, apparentemente pochi istanti dopo il punto in cui lo avevamo lasciato alla fine del ciclo inaugurale. Il personaggio cammina per l'aeroporto con un telefono all'orecchio. "Ti pentirai della tua scelta", dice un uomo dall'altra parte. "Ti troverò. Costi quel che costi", è la risposta minacciosa di Gi-hun. Per quanto riguarda Bridgerton, possiamo vedere Penelope (Nicola Coughlin) e Colin (Luke Newton), i protagonisti della stagione 3 (disponibile dal 16 maggio con la prima parte e dal 13 giugno con la seconda), flirtare finché lei non si ricorda imbarazzata che lui non è uno dei suoi pretendenti.

E poiché undici mesi sono lunghi, l'offerta di serie tv non si limita chiaramente a questi due titoli, dei quali sono disponibili due ulteriori anteprime qui di seguito. Arriveranno anche le stagioni finali di Cobra Kai, Sweet Tooth e The Umbrella Academy; le imminenti novità Avatar: La leggenda di Aang e Il problema dei 3 corpi, alle quali si aggiungeranno American Primeval, Eric con Benedict Cumberbatch e Senna; i prossimi capitoli di Emily in Paris, Outer Banks, The Diplomat e The Night Agent; e dall'Italia Supersex con Alessandro Borghi.