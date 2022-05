Law & Order e Law & Order: Organized Crime rinnovate a NBC

News Serie TV

Le due serie torneranno con le stagioni 22 e 3, e si aggiungono a Law & Order: Unità Speciale, rinnovata per la stagione 24.

Ventiquattro ore dopo la riconferma - per altri due anni - del franchise FBI, Dick Wolf mette a segno un altro colpo perfetto. L'americana NBC ha rinnovato per una ventiduesima stagione lo storico legal drama Law & Order, tornato lo scorso febbraio dopo dodici anni di assenza dagli schermi con una parte del cast originario, e per una terza stagione lo spin-off Law & Order: Organized Crime, nel quale Christopher Meloni ha ripreso il ruolo di Elliot Stabler dieci anni dopo l'ultima volta. Questi si aggiungono al precedentemente annunciato rinnovo di Law & Order: Unità Speciale, per una ventiquattresima stagione.

La notizia era scontata: come gli altri franchise di Wolf (FBI e Chicago), Law & Order continua ad attrarre un numero considerevole di spettatori negli Stati Uniti. L'intera formazione ha permesso a NBC di vincere la serata del giovedì nell'importante fascia demografica 18-49, battendo sia CBS, non più forte in questa serata come ai tempi in cui andava in onda The Big Bang Theory, sia ABC, con la sua ora sofferente Grey's Anatomy.

"L'iconico marchio Law & Order è da tempo sinonimo di NBC e non potremmo essere più entusiasti di confermare tutti e tre questi drama per la stagione 2022-23", ha affermato la presidente della programmazione degli sceneggiati di NBC Lisa Katz in un comunicato. "È una testimonianza della brillante narrazione di Dick Wolf che il pubblico resti legato a questi personaggi indimenticabili settimana dopo settimana, anno dopo anno". Wolf ha aggiunto: "È un sogno che si avvera. I rinnovi di tutte le formazioni del mercoledì [i tre Chicago] e del giovedì sera sono la conferma definitiva di quanto la nostra partnership con NBC e Universal Television sia forte. Voglio ringraziare personalmente gli sceneggiatori e il cast di talento, i produttori che mantengono i treni in funzione e in orario, e le troupe che realizzano instancabilmente show eccezionali nonostante un grado di difficoltà mai sperimentato prima a causa della pandemia".