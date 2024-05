La star di 9-1-1 Ryan Guzman rivela di aver tentato il suicidio

News Serie TV

L'attore si è aperto nel corso di un'intervista con il podcast I've Never Said This Before.

Volto del vigile del fuoco e paramedico Edmundo 'Eddie' Diaz in 9-1-1, una delle serie più seguite della tv americana, Ryan Guzman ha colto l'occasione di un'intervista con il podcast I've Never Said This Before di Tommy DiDario per People per parlare apertamente dei suoi problemi di salute mentale che lo hanno portato a tentare il suicidio.

9-1-1: Ryan Guzman rivela di aver tentato il suicidio

In un'anteprima del prossimo episodio del podcast, l'attore trentaseienne ammette che "circa sei anni e mezzo, sette anni fa... ho provato, a un certo punto, a togliermi la vita. Fortunatamente, non ha funzionato. Fortunatamente, ho avuto una seconda possibilità, grazie a Dio". Guzman aggiunge di essere stato "riluttante a dire qualcosa di tutto questo per così tanto tempo perché, sai, sono passati anni e anni... Non l'ho mai detto ad alta voce, soprattutto su una piattaforma pubblica. Da quel momento in poi, ho preso ogni passo come un'opportunità per cancellare ciò che mi ha portato lì e costruire su ciò che mi ha permesso di vivere".

Guzman ha rivelato che quel momento e il suicidio del collega di Step Up Stephen 'tWitch' Boss (che di recente ha omaggiato in un video condiviso su Instagram) "sono probabilmente i due momenti cruciali più importanti di tutta la mia vita e mi hanno permesso di avere un senso più profondo di misericordia ed empatia verso ogni individuo". Ora, Guzman spera che parlare apertamente della sua malattia, qualcosa che condivide con il suo personaggio in 9-1-1, aiuterà gli altri, soprattutto gli uomini, a cercare aiuto se sono in difficoltà. "Prego affinché tutti gli uomini rinuncino a questa cosa del 'Sei un uomo duro, devi tenerti tutto dentro' e si appoggino al proprio fratello".