L'Arrowverse incontra Smallville: Michael Rosenbaum non apparirà nel crossover, ecco perché

L'attore che ha interpretato Lex Luthor polemico su Twitter.

C'è grande fermento tra i nostalgici di Smallville in seguito alle notizie del coinvolgimento delle star Tom Welling ed Erica Durance nel prossimo crossover dell'Arrowverse, Crisis on Infinite Earths, nuovamente con i ruoli di Clark Kent/Superman e Lois Lane. Qualcuno si è chiesto quindi se questa eccezionale storia in cinque parti riporterà sullo schermo anche Michael Rosenbaum e il suo indimenticato Lex Luthor. La risposta - purtroppo - è no, come confermato dallo stesso attore su Twitter.

"Molti di voi hanno scritto e mi hanno chiesto di unirmi al crossover Infinite. Non potete capire quanto apprezzi tutto questo, quindi sarò assolutamente chiaro sulla questione", ha scritto Rosenbaum. "Warner Bros. ha telefonato ai miei agenti venerdì pomeriggio mentre mi trovavo in Florida in visita a mio nonno in una casa di riposo. La loro offerta è stata: nessuna sceneggiatura, nessuna idea di quando avrei girato, fondamentalmente nessun compenso. E il vero calcio ne sedere è stato quando hanno detto: 'Dobbiamo saperlo ora'. La mia risposta è stata semplicemente 'Passo'. Penso che possiate capire perché. Spero che questo risponda a tutte le vostre domande".

Al momento né lo studio né The CW hanno commentato le parole dell'attore, apparso in oltre 150 episodi di Smallville. In onda negli Stati Uniti tra l'8 dicembre e il 14 gennaio, Crisis on Infinite Earths vedrà i personaggi di Arrow, The Flash, Supergirl, DC's Legends of Tomorrow, Batwoman e per la prima volta anche di Black Lightning affrontare una nuova, terribile minaccia. Stando alle poche informazioni al momento disponibili, l'incursione di Welling rivelerà cos'è successo a Clark Kent negli ultimi dieci anni.