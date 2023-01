L'amica geniale 4: La prima foto ufficiale, con Alba Rohrwacher e Irene Maiorino

News Serie TV

Le riprese della quarta stagione della serie, basata su "Storia della bambina perduta" di Elena Ferrante, sono attualmente in corso: scelto anche il nuovo Nino Sarratore, è Fabrizio Gifuni.

È stata svelata oggi la prima foto ufficiale della quarta stagione de L'amica geniale, l'acclamata serie co-prodotta da Rai e HBO basata sui libri di Elena Ferrante. L'immagine, che vedete per intero qui sotto, conferma l'indiscrezione trapelata dal set qualche mese fa: l'attrice che interpreterà una Lila più adulta sarà Irene Maiorino, che affiancherà la già nota Alba Rohrwacher, scelta invece per il ruolo di Elena. Sono loro le due protagoniste dello scatto. Ma non è tutto: i produttori del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, tramite un comunicato hanno reso note altre due importanti novità: dietro la macchina da presa della nuova stagione, tratta dal romanzo Storia della bambina perduta, ci sarà la regista Laura Bispuri. Inoltre, a vestire i panni di Nino Sarratore adulto ci sarà Fabrizio Gifuni.

L'amica geniale 4: La trama e le novità

Le riprese della quarta e ultima stagione sono attualmente in corso tra Torino, Firenze e Napoli, con un debutto previsto prossimamente su Rai 1 (verosimilmente non prima del prossimo autunno o inverno). Molto probabilmente i nuovi episodi ricalcherrano abbastanza fedelmente la trama del libro di Elena Ferrante. Senza voler dare troppe anticipazioni per chi non ha ancora letto i libri, nel quarto ciclo di episodi le due protagoniste, ormai adulte all'inizio degli anni '80, si ritroveranno nuovamente vicine.

Il soggetto e le sceneggiature della nuova stagione sono ancora di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. I produttori esecutivi sono Saverio Costanzo, Paolo Sorrentino, Jennifer Schuur, Elena Recchia e Guido De Laurentiis. Fremantle è il distributore internazionale in associazione con RAI Com e ha venduto la serie a 170 territori nel mondo.

Fabrizio Gifuni è Nino Sarratore

Alba Rohrwacher (Lacci) e Irene Maiorino (Il commissario Ricciardi) raccolgono il testimone rispettivamente da Magherita Mazzucco e Gaia Girace che hanno interpretato Lila Cerullo ed Elena Greco nelle prime tre stagioni della serie. Allo stesso modo, Laura Bispuri succede a Saverio Costanzo (con Alice Rohrwacher) e a Daniele Luchetti come regista. Fabrizio Gifuni (Esterno Notte) vestirà i panni di Nino Sarratore, il personaggio interpretato nelle prime tre stagioni da Francesco Serpico.