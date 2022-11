Ironheart: Black Panther Wakanda Forever ci presenta la protagonista della prossima serie Marvel

News Serie TV

Il film diretto da Ryan Coogler ha introdotto Riri Williams, la giovane inventrice interpretata da Dominique Thorne che conosceremo meglio nella serie in arrivo su Disney+: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Se siete tra i moltissimi spettatori che (fortunatamente) lo scorso weekend hanno affollato le sale cinematografiche per andare a vedere l'ultimo film Marvel Black Panther: Wakanda Forever, vi sarete accorti che tra i tanti personaggi presenti nel film ce ne è uno che è meglio non perdere di vista. Si tratta di Riri Williams aka Ironheart (interpretata dalla star di Judas and the Black Messiah Dominique Thorne), una giovane studentessa universitaria che conosceremo meglio nella serie intitolata proprio Ironheart e in arrivo in streaming su Disney+ nell'autunno del 2023. Cosa sappiamo di lei e della serie a lei dedicata? Facciamo ordine.

Riri Williams in Black Panther Wakanda Forever

In Black Panther: Wakanda Forever Riri è una studentessa universitaria rimasta coinvolta nel conflitto tra Wakanda e Talokan, grazie a uno dei suoi progetti ingegneristici avanzati. Ha persino costruito la sua personale tuta di Iron Man, che è stata utile durante alcune intense scene di battaglia, e ci ha regalato alcune delle battute più memorabili del film. Si capisce fin da ora che il suo personaggio raccoglierà quindi l'eredità di Tony Stark dopo la morte dell'eroe in Avengers: Endgame. Parlando con Collider, Dominique Thorne ha spiegato che c'è un motivo se il suo personaggio ha debuttato nel film e non direttamente nella serie dedicata. Secondo l'attrice, Black Panther: Wakanda Forever rappresenta la sua vera origin story, visto che è proprio durante gli eventi che si verificano nel film che Riri "si rende conto del potenziale che ha la sua genialità" e potrà così metterla a frutto successivamente.

Chi è Riri Williams? Cosa sappiamo dai fumetti

Nei fumetti Marvel, Riri è un'adolescente di Chicago che, dotata di un'intelligenza fuori dal comune, cattura l'attenzione di Tony Stark quando costruisce una versione migliore della sua armatura e in seguito combatte al suo fianco in una seconda guerra civile tra supereroi. Sceglie per sé il nome di Ironheart (l'armatura, a guardarla bene, ha infatti la forma di un cuore) e a un certo punto collabora anche con Shuri (il personaggio interpretato da Letitia Michelle Wright in Black Panther: Wakanda Forever), anche se in un'occasione diversa da quella che vediamo nel film.

Ironheart: La trama e il cast della serie in arrivo su Disney+

Scritta da Chinaka Hodge (Snowpiercer) e lunga 6 episodi, Ironheart farà parte della Fase 5 del MCU e arriverà in streaming su Disney+ nell'autunno del 2023. Stando alla breve sinossi diffusa finora, "seguirà una geniale inventrice e la creatrice dell'armatura più avanzata dai tempi di Iron Man". Dalle notizie precedenti sappiamo che il cast della serie comprende anche l'ex star di This is Us Lyric Ross nel ruolo della migliore amica di Riri, Anthony Ramos (She's Gotta Have It), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), Manny Montana (Mayans M.C.) la star di RuPaul's Drag Race Shea Couleé, Shakira Barrera (GLOW) e Paul Calderón (Bosch).