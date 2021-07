Il revival di Dexter: Torna anche Jennifer Carpenter!

News Serie TV

L'attrice riprenderà il ruolo di Debra Morgan nei nuovi 10 episodi in arrivo quest'autunno.

I volti familiari non mancheranno nel revival della serie di culto Dexter, e poco importa se gran parte di essi siano morti e sepolti. Diverse fonti riportano che Jennifer Carpenter riprenderà il ruolo di Debra Morgan, la sorella defunta del Dexter Morgan di Michael C. Hall, nei nuovi 10 episodi attesi per l'autunno sull'americana Showtime e in Italia su Sky. Un ritorno che si aggiunge a quello di John Lithgow, che pochi giorni fa è stato annunciato riprenderà il ruolo dell'altrettanto defunto Arthur Mitchell, il serial killer meglio conosciuto come Trinity Killer.

Dexter: La storia di Debra Morgan

Una detective della Omicidi molto legata a Dexter benché gelosa del rapporto che il fratello adottivo aveva con il padre Harry, Debra era una donna intelligente, capace ma insicura, e anche un maschiaccio duro e sboccato. Nelle ultime stagioni della serie originale, dopo aver scoperto la vera indole di Dexter e averlo aiutato a coprire l'assassinio di Travis Marshall, il Killer dell'Apocalisse, Debra aveva cercato di reprimere i di lui istinti, capendo poi che il suo "codice" poteva avere realmente una scusante. Di fronte ai sospetti del tenente María LaGuerta, Debra si era macchiata del sangue di quest'ultima, crimine che l'aveva allontanata dalla polizia di Miami e dal fratello, lasciando che fossero l'alcol e le droghe a confortarla. In un momento particolarmente difficile, Debra aveva cercato persino di suicidarsi, provando a uccidere allo stesso tempo il fratello. Tempo dopo, era stato lo stesso Dexter a toglierle la vita, staccando la spina del respiratore al quale era stata collegata dopo essersi presa un colpo di pistola dal serial killer Oliver Saxon ed essere finita sotto i ferri. Approfittando dei disordini causati dall'uragano Laura, Dexter aveva poi gettato il corpo senza vita della sorella in mare.

Dove ritroveremo Dexter?

Ambientato 10 anni dopo il finale di Dexter, il revival mostrerà il protagonista alle prese con una vita apparentemente tranquilla lontano dalle cose orribili ma spesso necessarie che ha fatto e dalle persone che facevano parte della sua vita a Miami. Ora vive ad Iron Lake, una piccola città nello Stato di New York dove la neve può rendere tutto più candido, e si fa chiamare Jimmy. È tranquillo, sorprendentemente socievole e sorridente. In definitiva, irriconoscibile. Ma qualcosa o qualcuno lo porta a uccidere di nuovo, a far riemergere dentro di lui quel Passeggero Oscuro conosciuto in passato. E forse si tratta di Kurt Caldwell (Clancy Brown), un uomo potente, generoso e amato da tutti che possiede una stazione di servizio per camion ed è considerato il sindaco ufficioso di Iron Lake.

Chiaramente i nuovi episodi non riporteranno in vita Debra. Mentre Showtime preferisce tenere per sé i dettagli, è probabile che il personaggio si ripresenterà via flashback o attraverso una visione onirica. Esattamente ciò che accadrà con Arthur Mitchell/Trinity Killer, come confermato nelle scorse ore da Lithgow a Deadline. L'attore ha parlato di un "flashback" e ha aggiunto - leggete molto attentamente - che "è stato semplicemente meraviglioso ricongiungersi con quel gruppo, inclusi Michael, Jennifer Carpenter e [lo sceneggiatore e produttore esecutivo] Clyde Phillips". E parlando del revival ha detto: "Mi è sembrato completamente diverso [dalla serie originale]. Un po' come Perry Mason, una re-immaginazione. Non la portano in un'altra era, ma in una diversa parte del mondo, una parte diversa del Paese, e con un insieme di personaggi completamente nuovo". Allo stesso tempo, "ci sono un sacco di meravigliose sorprese e richiami dalle prime stagioni".