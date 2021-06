Nuovo Dexter stesse abitudini nel nuovo teaser trailer del revival

News Serie TV

I nuovi 10 episodi andranno in onda quest'autunno, in Italia su Sky e in streaming su NOW.

Si dice che il lupo perda il pelo ma non il vizio. Ed è vero. Nel nuovo teaser trailer del revival di Dexter diffuso dalla rete americana Showtime, l'iconico personaggio interpretato da Michael C. Hall si mostra alle persone in una veste nuova - incluso un nuovo nome - mentre gironzola allegramente per le strade della sua nuova città, Iron Lake. Ma quando stiamo per renderci conto di aver usato l'aggettivo "nuovo" troppe volte, eccolo fermarsi davanti a un negozio d'armi per ammirare qualche coltello.

Dexter Morgan dieci anni dopo

Quello che nessuno dei suoi concittadini sa, almeno non ancora, è la sanguinosa storia passata di colui che si fa chiamare Jimmy Lindsay. Un decennio dopo aver inscenato la sua morte per dedicarsi a una vita apparentemente tranquilla lontano da tutte le cose orribili ma spesso giuste che ha fatto e da tutte le persone della sua vita alle quali ha mentito o fatto di peggio, Jimmy si trova nello Stato di New York, un luogo dove la neve può rendere tutto più candido. È tranquillo, sorprendentemente socievole e sorridente. Qualcosa o qualcuno, però, lo porta a uccidere di nuovo, a far riemergere dentro di lui quel Passeggero Oscuro che noi dall'altra parte dello schermo abbiamo conosciuto e non abbiamo dimenticato.

Come annunciato nelle settimane precedenti, questi nuovi 10 episodi - attesi negli Stati Uniti e in Italia su Sky e NOW per l'autunno - porteranno nell'universo di Dexter diversi personaggi mai visti prima. Clancy Brown interpreterà il sindaco ufficioso di Iron Lake, Kurt Caldwell, il prossimo nemico giurato del protagonista. Si aggiungono Julia Jones (The Mandalorian) con il ruolo del capo della polizia Angela Bishop e Jamie Chung (Lovecraft Country) con quello di Molly, la famosa conduttrice di un podcast true-crime. Sembra inoltre che Jimmy avrà molto a che fare con la gioventù del posto, con Oscar Wahlberg (Manchester by the Sea) scelto per il ruolo del capitano della squadra di wrestling del liceo, Johnny Sequoyah (Believe) della figlia sfacciata di Angela e Jack Alcott (The Good Lord Bird) di un ragazzo con il quale avrà un incontro "significativo".