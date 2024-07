Il doppiatore di SpongeBob rivela che il personaggio è "autistico" e che "questo è il suo superpotere"

News Serie TV

Tom Kenny ha incontrato i fan a un evento a Detroit in occasione del 25° anniversario della serie animata.

La voce originale di uno dei personaggi animati più amati della tv, SpongeBob, protagonista da 25 anni dell'omonima serie di Nickelodeon, appartiene a Tom Kenny. Ospite recentemente di un evento a Detroit, il doppiatore ha condiviso i suoi pensieri su quello che pensa sia il "superpotere" del suo personaggio, ricordando la prima volta in cui ha parlato della neurodivergenza di SpongeBob con un fan.

SpongeBob: Ecco cos'ha detto il doppiatore Tom Kenny

"Anche SpongeBob è un personaggio nello spettro", ha detto Kenny ai fan accorsi al Motor City Comic Con. "Era la prima volta che mi veniva posta questa domanda. Una persona che era ovviamente nello spettro si avvicinò a me e mi disse: 'Ho una domanda per te, Tom Kenny. SpongeBob è autistico? Lo stesso SpongeBob è autistico come personaggio?". La sua riposta è stata: "'Certo!'. Ho detto: 'Sai una cosa? Questo è il suo superpotere, nello stesso modo in cui è il tuo superpotere'".

Questa non è la prima volta in cui Kenny parla pubblicamente dei suoi pensieri sulla neurodivergenza di SpongeBob. Nel 2012, al podcast WTF with Marc Maron, il doppiatore aveva confessato: "Non so cosa ci sia in quello show che parli ai bambini che sono nello spettro autistico, ma più di altri cartoni animati... perché SpongeBob, come personaggio, è un po' autistico, ossessionato dal suo lavoro, molto laborioso, si appassiona davvero a qualcosa". Qualche anno fa, intervistato da Entertainment Weekly, aveva rivelato anche di essersi sempre sentito vicino al suo personaggio: "Steve [Hillenburg, l'ideatore della serie] ha fatto un ottimo lavoro. Era tutto perfetto. Ho detto: 'Oh, conosco questo ragazzo. Posso incarnare questo ragazzo'. Sento che c'è un DNA condiviso tra me e questo personaggio".