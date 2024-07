HBO lavora a una dark comedy basata sul romanzo Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe

News Serie TV

I vampiri potrebbero tornare su HBO. La rete di True Blood sta collaborando con lo scrittore Grady Hendrix allo sviluppo di una dark comedy basata sul suo romanzo di successo del 2020 The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires, in Italia pubblicato da Mondadori con il titolo Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe. Il progetto sta coinvolgendo anche Danny McBride e Edi Patterson, per HBO già davanti e dietro le quinte di The Righteous Gemstones.

Cosa racconta The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires?

Precedentemente in sviluppo ad Amazon, The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires racconta una storia ambientata nei sobborghi di Charleston, dove le donne di un gruppo di lettura true-crime devono proteggere la loro comunità da un misterioso e affascinante sconosciuto il quale potrebbe essere un vampiro che uccide i loro figli. Divisa tra un marito maniaco del lavoro, i figli adolescenti e l'anziana suocera, Patricia Campbell sente che la sua vita non potrebbe andare peggio di così. La sua unica oasi felice è il gruppo di lettura, dove lei e le sue amiche mescolano alle chiacchiere sui peggiori criminali quelle sulle proprie famiglie.

Un giorno nella sua vita entra James Harries, nipote del suo anziano vicino di casa, un uomo bello e sensibile che ha viaggiato e letto tanto, il quale fa provare a Patricia cose che non provava da anni. Ma c'è qualcosa di strano in lui: non ha un conto in banca, non esce durante il giorno e la suocera di Patricia sostiene di averlo conosciuto da ragazza. Quando alcuni bambini scompaiono senza che la polizia faccia nulla, Patricia e le amiche sospettano che James sia un serial killer. Sono loro ad aver letto troppi libri true-crime o quello che si aggira nelle loro case è un mostro vero?

Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe è stato tra i casi letterari degli ultimi anni, bestseller del New York Times e candidato tra i migliori romanzi horror ai Goodreads Choice Awards del 2020. Hendrix, McBride e Patterson saranno sceneggiatori e produttori esecutivi della potenziale serie tv, progetto che per questi ultimi due si aggiunge alla quarta stagione di The Righteous Gemstones.