Hawkeye: Data e prima foto della serie Marvel con Jeremy Renner

La nuova serie con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld debutterà in streaming su Disney+ a novembre.

Quest'anno saprete chi ringraziare. Attraverso un'anteprima pubblicata su Entertainment Weekly, che include la prima foto ufficiale, Disney+ ha annunciato che Hawkeye, prossima serie live-action dei Marvel Studios, sarà disponibile in streaming in tutto il mondo dal 24 novembre, il giorno prima del Ringraziamento negli Stati Uniti.

Hawkeye: La trama della nuova serie Marvel di Disney+

Ambientata come WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki all'indomani degli eventi decisivi del film Avengers: Endgame e, quindi, in continuità con le amate storie del Marvel Cinematic Universe, Hawkeye introdurrà Clint Barton, l'icona dell'MCU interpretata da Jeremy Renner, a una giovane arciera di nome Kate Bishop, personaggio affidato alla star di Dickinson Hailee Steinfeld. Lei è una grande fan di Occhio di Falco. Irritante ed equamente carismatica, Kate, ora la sua protetta, causerà una serie di problemi con i quali Clint dovrà fare i conti.

Kate è "una ragazza di 22 anni ed è una grande fan di Occhio di Falco", ha raccontato Renner a EW. "Il rapporto tra i due cresce partendo da questo, ma il guaio principale per Clint è proprio Kate e la quantità di problemi che porta nella sua vita".

Kate Bishop e Hailee Steinfeld

Creata da Allan Heinberg e Jim Cheung, Kate Bishop ha fatto il suo debutto nei fumetti della Marvel durante gli anni Duemila, nelle pagine di Young Avengers. In quelle pubblicazioni, Clint era morto e lei aveva preso il mantello di Occhio di Falco in suo onore. Quando poi lui era tornato, i due avevano unito le forze nella popolare run di Matt Fraction e David Aja su Hawkeye pubblicata dal 2012 al 2015. Una gestione che ha mostrato i due Occhio di Falco di diverso genere e generazione consigliarsi a vicenda nella lotta al crimine e nella vita, come anche allevare un cane ferito trovato da Clint.

Parlando del suo rapporto con la collega, Renner ha detto che, come il suo personaggio fa da mentore a Kate nello schermo, lui ha sentito la responsabilità di dare a Hailee Steinfeld il benvenuto nell'MCU nel mondo reale. "Questo è sempre stato il mio ruolo. Al di fuori della recitazione, l'ho protetta e le ho fornito una guida su come funziona questo tipo di cinema - lo schermo verde, la vita da supereroe, tutte quelle cose", ha detto l'attore. "Volevo solo proteggerla, perché c'è tutto quell'impegno fisico. È un'attrice meravigliosa, un essere speciale, e non vedo l'ora di vedere tutte le cose interessanti che è in grado di fare".

Foto: Chuck Zlotnick, Marvel Studios (Entertainment Weekly)