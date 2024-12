Harry Potter: Paapa Essiedu potrebbe interpretare Severus Piton nella serie tv di HBO

News Serie TV

All'attore di I May Destroy You e Progetto Lazarus sarebbe stato offerto il ruolo che fu di Alan Rickman nei film di Harry Potter: ecco cosa sappiamo.

HBO potrebbe aver trovato il suo Severus Piton, e sarebbe molto diverso da quello a cui ci siamo affezionati guardando i film di Harry Potter. L'attore britannico Paapa Essiedu sarebbe stato individuato per il ruolo del celebre professore di pozioni di Hogwarts nella serie attualmente in sviluppo, lo stesso ricoperto dal compianto Alan Rickman sul grande schermo. Lo rivela The Hollywood Reporter specificando che a Essiedu sarebbe stata offerta la parte, ma non è chiaro se le trattative tra lo stesso e la produzione siano già partite. Per il momento, quindi, la notiza va presa con le pinze.

Harry Potter: Le notizie ufficiali sulla serie

In realtà il cast della serie basata sui libri di Harry Potter è ancora in fase di definizione e nessun nome ufficiale è stato annunciato. Ci sono, però, delle notizie certe. La serie, che coinvolge come produttrice esecutiva (non senza polemiche) la scrittrice dei libri J.K. Rowling, promette di essere estremamente fedele al materiale di partenza. Il progetto, il cui debutto è previsto su HBO per il 2026, terrà impegnato il team di produzione per un periodo di circa 10 anni (probabilmente pari a 7 stagioni, tante quanti sono i libri). L'obiettivo è quello di far conoscere le storie del maghetto più amato da un'intera generazione - quella dei Millennial - anche ai più giovani. Sappiamo, inoltre, che è coinvolto anche il produttore dei film David Heyman. Francesca Gardiner e Mark Mylod, già dietro un titolo prestigioso come Succession, saranno rispettivamente showrunner e regista della serie.

Chi è Paapa Essiedu e tutti i fanta-casting degli ultimi mesi

Paapa Essiedu, 34 anni, è un attore britannico che si è fatto le ossa in teatro, alla Royal Shakespeare Company, dove ha interpretato il ruolo principale in produzioni prestigiose come Amleto e Re Lear. È poi passato al cinema con film come Assassinio sull'Orient Express e Men. In seguito si è fatto apprezzare anche in tv per i ruoli che ha ricoperto nella premiata I May Destroy You, Gangs of London e soprattutto Progetto Lazarus, una delle serie britanniche più apprezzate a livello globale. Potreste ricordarvi di lui anche per l'episodio della sesta stagione di Black Mirror intitolato Demone 79.

Se l'attore venisse confermato per il ruolo di Piton, significherebbe che HBO avrebbe mantenuto le sue promesse nel mettere insieme un cast eterogeneo che punti su inclusione e diversità (una delle critiche mosse ai 7 film di Warner Bros. verteva proprio sulla mancanza di diversità). HBO, contattata da The Hollywood Reporter per un commento, ha diffuso la seguente nota: "Apprezziamo che una serie di così alto profilo attiri un sacco di voci e speculazioni. A mano a mano che procediamo nella pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo gli accordi". La stessa risposta, che di fatto non è una secca smentita, era stata condivisa poche settimane fa quando Variety aveva fatto il nome di Mark Rylance per il ruolo di Albus Silente, citando fonti sicure.

In questi mesi, in ogni caso, soprattutto sui social sono state condivise tantissime speculazioni sul probabile cast della serie, frutto di fantomatici fanta-casting che si rivelavano solo speranze dei fan e, in definitiva, fake news. Tantissimi i nomi circolati: tra questi quello dell'attore di Stranger Things Jamie Campbell Bower per il ruolo di Lord Voldemort, Adam Driver per Piton fino all'indiscrezione più recente che parlava della star di Peaky Blinders Cillian Murphy sempre per il ruolo del celebre cattivo interpretato nei film da Ralph Fiennes (The Hollywood Reporter, in particolare, assicura che quelle su Murphy sono voci assolutamente infondate). Per il momento, dunque, nessuna ufficialità. Aspettiamo notizie certe da HBO.