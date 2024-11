Harry Potter, Mark Rylance potrebbe essere Silente nella serie?

News Serie TV

Variety ha uno scoop: pare che il premio Oscar Mark Rylance sia il favorito dalla Warner Bros. Discovery per interpretare Albus Silente nella serie tv, nuovo adattamento dei romanzi di J. K. Rowling.

Il nuovo Albus Silente per la serie tv di Harry Potter potrebbe avere il volto del premio Oscar Mark Rylance, come ci rivela Variety, che ha ricevuto lo scoop da fonti sicure. Mentre il casting dei tre giovanissimi protagonisti è ancora in corso, si cercano attori e attrici per il corpo insegnante di Hogwarts: interpreti abbastanza anziani per il ruolo, ma nemmeno tanto da non reggere le previste sette (!) stagioni. Una personalità del calibro di Rylance potrebbe però davvero mettere d'accordo molti. Leggi anche Harry Potter, la serie tv andrà più in profondità dei film: "È il motivo per cui la facciamo"

Albus Silente verso Mark Rylance, dopo Richard Harris e Michael Gambon