Jamie Campbell Bower sarà Voldemort nella serie di Harry Potter? Ecco cosa c'è di vero

È bastato un post di un anonimo fan andato virale sui social a convincere molti appassionati del fatto che l'attore di Stranger Things ricoprirà il ruolo del principale antagonista nella serie di HBO che adatterà l'intera saga di Harry Potter: ma accadrà davvero? Ecco cosa sappiamo.

Non si fermano le speculazioni sul presunto cast della serie di Harry Potter ordinata ufficialmente ormai oltre un anno e mezzo fa da HBO. I fan del maghetto più famoso da mesi ormai fantasticano sugli attori che vorrebbero vedere nella serie nei ruoli dei personaggi più noti, resi celebri soprattutto dai film che sono stati tratti dai libri di J. K. Rowling. Spesso si tratta di pure fantasiose teorie che il più delle volte anche noi di ComingSoon.it abbiamo evitato di commentare per non diffondere disinformazione. Il problema, però, è che certe false notizie, diventate virali, viaggiano veloci. E semplici speranze dei fan finiscono per sembrare notizie con un fondo di verità, soprattutto se ci mette lo zampino l'intelligenza artificiale. È quanto è accaduto, nei giorni scorsi, per una notizia partita da una pagina Facebook (che peraltro nulla ha a che fare con Harry Potter) e ripresa da molti creator sui social: Jamie Campbell Bower, proprio l'Henry Creel/Vecna di Stranger Things, sarebbe stato scelto per interpretare Lord Voldemort nella nuova serie (nei film, lo ricordiamo, l'interprete era Ralph Fiennes). Quanto c'è di vero? Spoiler: un bel nulla. Ma è interessante andare alla fonte e ricostruire l'origine di questa fake news, per non cadere nei tranelli della rete.

Harry Potter: Jamie Campbell Bower sarà Voldemort nella serie HBO?

Tutto è partito lo scorso 29 settembre da un post pubblicato sulla pagina Facebook Rupaul's Drag Race Family, cioè una pagina che riunisce i fan del famoso reality competitivo tra drag queen. Il post elenca una serie di attori noti che dovrebbero interpretare alcuni ruoli chiave nella serie, tra cui Jamie Campbell Bower (altri nomi che vengono fatti sono quelli di Lesley Manville nel ruolo di Minerva McGonagall e Peter Capaldi in quelli di Albus Silnte). Il post, tuttavia, non rimanda ad alcuna fonte ufficiale e utilizza quella che sembra essere una locandina della serie. Attenzione, però: la key art in questione (che vi riproponiamo in basso) in realtà non è presente sulle pagine social ufficiali di HBO o di Warner Bros quindi, pur essendo assolutamente credibile, non solo è totalmente fan made ma è anche generata dall'intelligenza artificiale.

Per quanto affascinante sia l'ipotesi di Jamie Campbell Bower nel ruolo di un altro iconico cattivo dopo il temibile Vecna di Stranger Things (che con Voldemort, tra l'altro, condividerebbe un certo aspetto mostruoso e senza naso), la notizia non trova conferma dallo studio di produzione della serie. È interessante notare che Bower ha già recitato in passato nel franchise di Harry Potter interpretando una versione giovane di Grindelwald. È apparso per la prima volta come in Harry Potter e i Doni della Morte: Parte I e in seguito ha ripreso il ruolo in Animali fantastici: I crimini di Grindelwald. Forse anche questo dettaglio ha suggestionato i fan che, sia chiaro, sono liberissimi di fantasticare sulle star che vorrebbero nella nuova serie (è accaduto anche per il ruolo di Piton per cui molti vorrebbero Adam Driver, come vi abbiamo segnalato qui). Il problema nasce quando certe notizie vengono veicolate come vere. Sicuramente in questo caso non ha aiutato il finto logo generato dall'intelligenza artificiale, molto accurato e quindi assai verosimile.

Harry Potter: Tutto quello che sappiamo finora sulla serie

Dalle notizie precedenti sappiamo soltanto che la serie, che coinvolge come produttrice esecutiva la scrittrice J.K. Rowling, promette di essere estremamente fedele ai libri. Il progetto, che potrà contare su un cast nuovo di zecca rispetto ai film, terrà impegnato il team di produzione per un periodo di circa 10 anni (probabilmente pari a 7 stagioni, tante quanti sono i libri). L'obiettivo è quello di far conoscere le storie del maghetto più amato da un'intera generazione - quella dei Millennial - anche ai più giovani. Sappiamo, inoltre, che è coinvolto anche il produttore dei film David Heyman. Il debutto su HBO è previsto per il 2026. Francesca Gardiner e Mark Mylod, già dietro un titolo prestigioso come Succession, saranno rispettivamente showrunner e regista della serie. I casting per i nuovi Harry, Ron e Hermione, rivolti esclusivamente ai bambini britannici di età compresa tra i 9 e gli 11 anni, sono stati aperti ufficialmente il mese scorso e HBO ha specificato che si punta su inclusione e diversità. Ma ancora nessun nome ufficiale è trapelato.