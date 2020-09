Fan di Lucifer? Ecco 5 serie tv in streaming che potrebbero piacerti allo stesso modo

News Serie TV

In attesa dell'uscita dei nuovi episodi della serie con Tom Ellis su Netflix, ecco altri titoli simili a cui dare una possibilità.

La prima parte della quinta stagione di Lucifer è arrivata lo scorso 21 agosto in streaming su Netflix e i veri fan della serie non ci hanno messo molto a guardare di fila tutti i nuovi 8 episodi, dopo lunghissimi mesi di attesa. Come è nello stile di Netflix, questa prima metà di stagione ha lasciato inevitabilmete gli spettatori sulle spine quando, verso la fine dell'ottavo episodio, ha fatto la sua apparizione l'attesissimo personaggio di Dio interpretato da Dennis Haysbert. Come affrontare la crisi d'astinenza dal carismatico Lucifer Morningstar e combattere l'ansia dell'attesa per i nuovi episodi (per i quali, probabilmente, dovremo aspettare qualche mese)? Ovviamente buttandosi a capofitto nel binge watching di una nuova serie tv!

Non è facile rimpiazzare una serie come Lucifer, entrata nel cuore di tanti appassionati il cui entusiasmo è riuscito addirittura a riportare in vita su Netflix, dopo la cancellazione a FOX. La brillantezza dei dialoghi, una mitologia ben costruita e, soprattutto, un protagonista così magnetico sono ingredienti che è raro trovare contemporaneamente in un solo prodotto televisivo. Eppure le serie procedurali o con protagonisti soprannaturali e fuori dal comune non mancano. Abbiamo scelto cinque serie tv, tutte disponibili in streaming, che potrebbero piacere agli appassionati di Lucifer.

Forever

Dove vederla: Infinity

Per la serie "protagonisti immortali", potrebbe piacervi Forever, dove Ioan Gruffurd interpreta il Dottor Henry Morgan, un anatomopatologo di di New York il quale, studiando quotidianamente cadaveri e cause di morte, spera di capire perché, da 200 anni, il suo orologio biologico si è fermato. Nessuno, in tanti anni, ha mai scoperto il suo segreto finché sulla sua strada non incontra la detective della polizia di New York Jo Martinez (Alana de la Garza), rimasta vedova da poco, che, quando scopre che Henry è l'unico sopravvissuto a un terribile incidente, inizia a insospettirsi (vi suona familiare, amanti di Chloe Decker?).

Good Omens

Dove vederla: Amazon Prime Video

Tom Ellis è certamente uno degli attori britannici più carismatici di sempre ma David Tennant, apprezzatissimo in ogni lavoro che fa, non è da meno. I fan di Lucifer, quindi, non possono proprio perdere Good Omens, miniserie disponibile su Amazon Prime Video, in cui Tennant interpreta il demone Crawley, fiero rappresentante dell'Inferno fin dalla creazione della Terra. Insieme all'angelo Aziraphale interpretato da Michael Sheen, Crawley forma la coppia perfetta che intende scongiurare un'imminente Apocalisse che sta per colpire il Pianeta. L'ironia e l'umorismo british dei protagonisti di questa miniserie (che, non a caso, è l'adattamento di un romanzo di Neil Gaiman, l'autore del fumetto nel quale è stato inserito per la prima volta il personaggio di Lucifer) ricordano molto quelli del personaggio interpretato da Tom Ellis.

IZombie

Dove vederla: Netflix

Se invece siete fan dei protagonisti strambi che risolvono inaspettatamente crimini, potrebbe piacervi IZombie, in cui Rose McIver interpreta Olivia 'Liv' Moore, studentessa che viene trasformata improvvisamente in uno zombie che, per sopravvivere, deve mangiare cervelli umani. Quando inizia a cibarsi di quelli dei cadaveri, in modo da non dover uccidere nessuno, Liv scopre che in questo modo riesce ad accedere ad alcuni ricordi dei defunti. Inizia così a sfruttare questa abilità per aiutare il detective Clive Babineaux (Malcom Goodwin) a risolvere gli omicidi, fingendosi sensitiva.

Preacher

Dove vederla: Amazon Prime Video

In Preacher Dominic Cooper interpreta un predicatore di una piccola città del Texas dai modi poco ortodossi. Mentre attraversa un periodo difficile, tra alcol e risse, scopre di avere un superpotere grazie al quale può controllare le azioni degli altri. Armato di questa capacità e ansioso di risolvere il suo conflitto con la fede, si mette parte alla ricerca di Dio insieme a due improbabili compagni di viaggio: una killer e un vampiro. Da fan di Lucifer, vi piaceranno la schiettezza dei protagonisti di Preacher e la vena di follia che attraversa questa serie.

Shadowhunters

Dove vederla: Netflix

Basata sulla popolare saga di romanzi fantasy The Mortal Instruments di Cassandra Clare, Shadowhunters segue la storia di Clary Fray (Katherine McNamara), un'adolescente che vive una vita normale fino a quando non scopre di essere di discendenza angelica e di far parte di una stirpe di cacciatori di demoni. La ragazza rimane sconvolta quando assiste a un omicidio che in realtà solo lei riesce a vedere e, da quel momento in poi, deve accettare la sua natura e le responsabilità che ne derivano. È molto facile intravedere in Clary diversi aspetti di Lucifer, tanto che c'è chi ha già pubblicato online fanfiction e fantasiosi crossover tra le due serie.

