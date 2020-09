Lucifer 5: Quando esce la seconda parte della quinta stagione? Tutte le anticipazioni

News Serie TV

Tutto quello che sappiamo sui prossimi episodi della serie con Tom Ellis in arrivo su Netflix.

Agli appassionati di Lucifer è bastato un weekend per vedere subito uno dietro l'altro tutti i primi otto episodi della quinta stagione arrivati su Netflix il 21 agosto. Terminata l'attesissima maratona, si sono subito chiesti: quando esce la seconda parte della quinta stagione? Come è noto, infatti, la stagione 5 - inizialmente presentata come ultima - è stata divisa in due parti dopo la decisione di allungarla portandola da 10 a 16 episodi. Sfortunatamente non conosciamo ancora una data di uscita degli ultimi otto episodi del quinto ciclo ma possiamo fare qualche ipotesi basandoci sulle dichiarazioni degli autori e sulle anticipazioni trapelate.

Lucifer 5: Cosa sappiamo sulla data di uscita della seconda metà di stagione

Subito dopo l'annuncio dell'uscita distanziata delle due parti (ormai quasi un anno fa), Tom Ellis aveva assicurato: "Netflix pubblicherà i primi otto episodi, poi ci sarà una piccola pausa, e poi arriveranno gli altri otto episodi". La "piccola pausa" di cui parlava il protagonista, tuttavia, è diventata inevitabilmente più lunga del previsto a causa dell'emergenza Coronavirus. Come accaduto a decine di produzioni, infatti, anche Lucifer ha dovuto interrompere i lavori mentre erano in corso le riprese degli ultimi episodi. L'interprete di Maze Lesley-Ann Brandt, tuttavia, lo scorso marzo aveva rassicurato i fan dicendo che "il 99 per cento della stagione era stato girato"."La stagione potrà essere rilasciata nei tempi previsti perché la maggior parte delle riprese erano già state completate", aveva detto l'attrice. Resta comunque il fatto che gli attori non sono ancora tornati sul set per ultimare le riprese: è questa la vera incognita da cui dipenderà la data di uscita della seconda parte di Lucifer 5. Appare improbabile, tuttavia, che i nuovi episodi possano uscire entro la fine dell'anno. Li vedremo più probabilmente a partire dalla primavera del 2021.

Lucifer 5: Tutte le anticipazioni sulla seconda parte

Nonostante le incertezze sulla data, siamo già a conoscenza di diverse anticipazioni sulla trama dei nuovi episodi. Ecco quelle principali.

I titoli degli episodi della seconda parte

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

L'episodio musicale

Sappiamo che l'episodio 10 intitolato Bloody Celestial Karaoke Jam sarà un episodio interamente musicale. Gli showrunner hanno pensato di cimentarsi in un esperimento del genere quando ancora pensavano che la quinta stagione sarebbe stata l'ultima. Questo episodio ospiterà la star della musica Debbie Gibson (nella foto in basso con Tom Ellis) che interpreterà una madre iperprotettiva e maniaca del controllo la quale non permette al figlio adolescente, JJ, di avere voce in capitolo nel proprio futuro.

Una cena di famiglia

Come sappiamo, nel midseason finale della quinta stagione di Lucifer ha fatto la sua prima apparizione finalmente Dio interpretato da Dennis Haysbert. Il nono episodio, intitolato Family Dinner, sarà incentrato su una misteriosa cena di famiglia che coinvolgerà cinque persone. Dopo l'arrivo dell'Arcangelo Michael (interpretato sempre da Tom Ellis), sappiamo che queste persone saranno Dio, Lucifer, Amenadiel, Michael e una quinta ancora misteriosa. Il co-showrunner Joe Henderson ha anticipato che questa scena, di 11 minuti e 27 secondi, è stata la più lunga che lui abbia mai scritto. "Una stanza, cinque attori, abbiamo impiegato due giorni per girarla ed è incredibile", ha scritto su Twitter.

Fellow writers -- what is the longest single scene you've written? Because I just watched mine -- and it's 11 minutes and 27 seconds 😈. One room, five actors, took two long days to shoot and it is AWESOME. #Lucifer #Familydinner — Joe Henderson (@Henderson_Joe) April 20, 2020

Le conseguenze dell'arrivo di Dio

Naturalmente, l'arrivo di Dio condizionerà non poco la stabilità di Lucifer e i suoi sentimenti. "Dio lo riporta a un posto molto primordiale, e i suoi sentimenti a riguardo sono molto forti", ha anticipato Tom Ellis che non vede già l'ora di mostrare ai fan quello che succederà dopo. "I primi due episodi della seconda metà della quinta stagione sono senza dubbio i miei episodi preferiti", ha svelato l'attore. Nei nuovi episodi verrà esplorato il rapporto familiare tra Dio e i suoi figli, con tutte le conseguenze emotive del caso. "Ciò che accadrà dipenderà dalle domande che gli porranno i suoi figli. Sarà divertente", ha anticipato la co-showrunner Ildy Modrovich parlando con ETOnline.

Torna Eve e arriva Rob Benedict

È ormai certo che Inbar Lavi, l'interprete della bella Eve che ha lasciato la serie alla fine della quarta stagione spezzando il cuore a Maze, tornerà nella seconda metà di stagione. Possiamo immaginare che questo risvolto avrà un forte impatto su Maze, ancora impegnata nella ricerca della sua anima (prima ancora che della sua anima gemella). Ospite dei nuovi episodi sarà anche l'attore di Supernatural Rob Benedict. L'attore apparirà nell'episodio 15 nel ruolo di Vincent Le Mec, un duro mercenario francese portato, dal suo lavoro violento, a Los Angeles. Ben presto, però, la sua strada incrocerà quella di Lucifer, Chloe e del dipartimento di polizia della città. Ecco una foto dal set che lo ritrae insieme a Tom Ellis alla co-showrunner Ildy Modrovich.

Continuate a seguirci per non perdere tutte le novità e gli aggiornamenti su Lucifer e, se non lo avete ancora fatto, leggete la nostra recensione della prima parte di Lucifer 5.