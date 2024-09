Erik Menendez attacca Monsters: È "vile e raccapricciante" e Ryan Murphy racconta "bugie abominevoli e sfacciate"

News Serie TV

Anche una parte del pubblico sta criticando la nuova stagione, per inesattezze e libertà creative discutibili.

Attraverso un post condiviso sui social network dalla moglie, Erik Menéndez, uno dei veri assassini dietro il duplice omicidio raccontato in Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez, seconda stagione della serie antologica di successo Monster, disponibile in streaming da pochi giorni, ha criticando duramente la rappresentazione che Netflix e Ryan Murphy fanno di lui e del fratello Lyle. Nel 1996, i Menéndez, responsabili del brutale assassinio dei genitori José e Kitty, sono stati condannati all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale e ancora oggi continuano a difendere la loro tesi di aver commesso gli omicidi per paura che il padre li uccidesse dopo che avevano minacciato di denunciarlo per anni di abusi sessuali, emotivi e fisici con il silenzio connivente della madre.

Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez, il comunicato di Erik Menendez

"Credevo che fossimo andati oltre le bugie e le deleterie rappresentazioni di Lyle, creando una caricatura radicata in bugie abominevoli e sfacciate dilaganti nella serie", ha dichiarato Erik Menéndez. "Posso solo credere che siano state fatte apposta. È con il cuore pesante che dico di credere che Ryan Murphy non possa essere così ingenuo e impreciso sui fatti delle nostre vite da fare ciò senza cattive intenzioni. È triste per me sapere che la rappresentazione disonesta di Netflix delle tragedie che circondano il nostro crimine abbia portato le dolorose verità indietro di molti passi, indietro nel tempo a un'epoca in cui l'accusa ha costruito una narrazione su un sistema di credenze secondo cui gli uomini non venivano abusati sessualmente e che gli uomini vivevano il trauma dello stupro in modo diverso rispetto alle donne".

"Quelle orribili bugie sono state smentite e smascherate da innumerevoli vittime coraggiose negli ultimi due decenni le quali hanno superato la loro vergogna e hanno parlato coraggiosamente. Perciò, ora Murphy modella la sua orribile narrazione attraverso vili e raccapriccianti rappresentazioni di Lyle e di me e calunnie sconfortanti", ha continuato Menendez. "La verità non è sufficiente? Si lasci la verità essere la verità. Quanto è demoralizzante sapere che un uomo con il potere possa minare decenni di progressi nel far luce sui traumi infantili. La violenza non è mai una risposta, non è mai una soluzione, ed è sempre tragica. Come tale, spero che non si dimentichi mai che la violenza contro un bambino crea cento orrende e silenziose scene del crimine, oscuramente nascoste dietro lustrini e glamour e raramente esposte finché la tragedia non penetra tutti i soggetti coinvolti".

Piovo critiche anche da una parte del pubblico

Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez ha suscitato qualche polemica anche tra gli abbonati a Netflix, che è una novità rispetto al ciclo inaugurale, Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, criticata allo stesso modo dai familiari di alcune vittime del serial killer ma al contrario applaudita da pubblico e critica pressoché all'unisono. Stando alle interazioni apparse negli ultimi giorni sui principali social network, X in particolare, la stagione presenta inesattezze e libertà creative discutibili. Gli utenti si sono lamentati soprattutto dei toni a loro dire incestuosi del rapporto tra i due fratelli Menéndez: "Questa stagione in particolare sembra uno schiaffo in faccia ai fratelli Menéndez e mi rende solo triste per loro. Speravo che Ryan e il resto della troupe avrebbero reso loro giustizia in qualche modo. Questa roba incestuosa nella serie è irrispettosa", ha scritto uno di loro.

Alcuni spettatori hanno lamentato il fatto che Monsters non contestualizzi adeguatamente il caso e le esperienze di abuso che i fratelli avrebbero subito prima degli omicidi. "I fratelli Menéndez sono stati vittime di abusi sessuali che alla fine li hanno portati a vendicarsi dei loro aguzzini e questo disgustoso pezzo di trash ha trasformato la loro storia in una fanfiction incestuosa. L'inferno non è abbastanza hot per Ryan Murphy", si legge ad esempio in un altro messaggio. Al momento né Netflix né Murphy hanno commentato le critiche.