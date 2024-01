Emmy, Sabrina Impacciatore salvata da "un sarto messicano e una coscia di pollo": Cosa è successo

News Serie TV

Candidata tra le migliori attrici non protagoniste in una serie drammatica per il ruolo di Valentina in The White Lotus 2, Sabrina Impacciatore ha affidato a un simpatico post su Instagram tutta la sua ansia prima della cerimonia.

Non avrà vinto l'ambita statuetta ma di sicuro è una regina quando si tratta di simpatia e autoironia. Sabrina Impacciatore ha dovuto affrontare un piccolo incidente di percorso prima di poter sfilare, elegantissima, sul red carpet dei 75esimi Emmy Awards: un abito che andava ritoccato poche ore prima della cerimonia. L'attrice, che concorreva insieme alle colleghe di The White Lotus Simona Tabasco, Meghann Fahy e Jennifer Coolidge come migliore attrice non protagonista in una serie drammatica (premio andato a Coolidge), ha pensato bene di esorcizzare l'ansia condividendo sui social un breve video in cui racconta di essere stata salvata da un sarto messicano... e una coscia di pollo.

Sabrina Impacciatore è una di noi: L'ironico post prima degli Emmy

Poche ore prima della magica notte degli Emmy al Peacock Theatre di Los Angeles, Sabrina Impacciatore ha postato su Instagram un video in cui la vediamo in accappatoio bianco mentre in una stanza d'hotel mangia una coscia di pollo. Alle sue spalle un sarto ritocca l'abito nero con strascico firmato The Attico che, per fortuna, è riuscita poi a indossare. Nella didascalia la star di The White Lotus ha descritto la scena: "Beverly Hills, 21:02. The Night Before. Il solito momento thriller nella mia vita. Dopo 26 ore di volo con 10 ore di fuso orario, finalmente la prova del mio bellissimo abito: ed è PANICO. (Non ero riuscita a provarlo prima) Ansia insostenibile. E come gli uccellini di Cenerentola, vola da me a salvarmi la vita un sarto messicano. E una coscia di pollo. Buonanotte Los Angeles". Proprio come una Cenerentola moderna, Impacciatore ha quindi potuto contare sulle mani magiche di chi è riuscito ad assicurarle il look perfetto per la sua grande serata hollywoodiana.

Sfortunatamente, però, le piccole disavventure non erano finite. Questa notte in teatro l'attrice ha dovuto anche fare i conti con il laccio di una scarpa che si è rotto, come ha spiegato in un video postato nelle storie Instagram di Grazia. Anche in questo caso è stata salvata in extremis dai tecnici del teatro che le hanno riparato alla men peggio la scarpa con un pezzo di scotch. Semplicemente iconica!