Emmy 2024: Dove vederli in tv e in streaming, i pronostici e tutto quello che c'è da sapere

La notte tra domenica 15 e lunedì 16 settembre si rinnova l'appuntamento con i premi più importanti della tv americana: ecco come seguire la cerimonia della 76esima edizione degli Emmy Awards in diretta e la nostra guida con informazioni e curiosità.

Pronti per la notte delle stelle della tv americana? Anche quest'anno è dietro l'angolo l'appuntamento con l'evento televisivo più atteso da chi la televisione americana la fa e da chi, come noi, la segue anche se dall'altra parte dell'oceano. Domenica 15 settembre (in Italia la notte tra il 15 e il 16 settembre), l'Academy of Television Arts and Sciences premierà le migliori Serie TV e i migliori attori, sceneggiatori e registi alla 76esima edizione dei Primetime Emmy Awards, il più prestigioso dei premi televisivi. Quest'anno la cerimonia si svolgerà in diretta dal Peacock Theatre di Los Angeles e sarà condotta dall'iconica coppia padre/figlio composta da Eugene Levy e Dan Levy. Se anche voi amate le serie tv e siete curiosi di scoprire tutti i vincitori, sappiate che l'intera serata (da noi nottata, fino alle 5 del mattino) potrà essere seguita in diretta anche in Italia: ecco dove e quando vederla in tv e in streaming e tutto quello che c'è da sapere su questa nuova edizione dei Primetime Emmy Awards.

Emmy 2024: Come vedere la cerimonia in diretta e in streaming

Come di consueto, in Italia la cerimonia di premiazione degli Emmy andrà in onda in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW con traduzione simultanea o, per chi lo preferisse, audio originale. L'appuntamento è fissato all'1:00 di notte con il pre-show caratterizzato da un imperdibile momento glamour, quello del tappeto rosso con l'arrivo delle celebrità, seguito dalle 2:00 dal gala vero e proprio durante il quale molte altre amate star dello schermo si daranno il cambio sul palcoscenico per presentare le varie categorie e proclamare i rispettivi vincitori.

Le regole e i numeri delle nomination

Le nomination degli Emmy 2023 erano state annunciate lo scorso luglio. Per poter essere considerati nella rosa dei papabili vincitori, le serie, le miniserie e i film per la TV devono essere usciti tra il 1° giugno 2023 e il 31 maggio 2024. Restano fuori da questa edizione, dunque, titoli come la seconda stagione di House of the Dragon o la seconda de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, arrivati in tv dopo il 31 maggio. Se guardiamo al numero di nomination totali ricevute dalle singole reti o piattaforme, Netflix ha conquistato il primo posto con 107 nomination, mentre FX (le cui serie da noi sono disponibili su Disney+) ha ottenuto un risultato storico e superando HBO e Max e piazzandosi al secondo posto con 93 nomination, al fronte delle 91 di queste ultime. È cresciuta, inoltre, la popolarità di Apple TV+ le cui serie hanno ottenuto quest'anno 70 candidature, un risultato ben superiore alle 50 dello scorso anno.

Emmy 2024, chi vincerà? I favoriti e i pronostici

Shōgun, The Bear, e The Crown sono tra le serie tv più nominate quest'anno. In particolare la serie di FX con protagonista Jeremy Allen White, che ha vinto sei Emmy nell'edizione del 2023, ha ricevuto ben 23 nomination quest'anno, diventando la serie comica più nominata nella storia dei premi. Nel frattempo, l'epica avventura in costume Shōgun, disponibile su Disney+, ha regnato sovrana nella categoria delle serie drammatiche con 25 nomination. The Crown ha ricevuto 18 nomination per la sua stagione finale, con Fallout e Mr. & Mrs. Smith di Prime Video che seguono subito dopo con 16 candidature ciascuno. I Creative Arts Emmy Awards, cioè i premi tecnici e gli altri che non trovano spazio nel galà di questa notte e che sono stati già assegnati, ci danno un'idea di chi siano i favoriti anche nelle categorie principali: Shōgun, che ha battuto il record per il maggior numero di vittorie agli Emmy in un singolo anno già con 14 statuette, se la vedrà con The Crown mentre The Bear, che ha già assicurato anche il primo Emmy a Jamie Lee Curtis come migliore attrice ospite in una comedy, rivaleggerà con Only Murders in the Building in corsa con 19 nomination. Tra le miniserie, riserverà sicuramente qualche sorpresa la miniserie rivelazione Baby Reindeer di Netflix (il cui avversario diretto potrebbe essere True Detective: Night Country).

In attesa di scoprire come andrà a finire, vi rimandiamo alla lista completa delle nomination della 76esima edizione degli Emmy Awards e al nostro approfondimento dedicato ai vincitori dei Creative Arts Emmy Awards.