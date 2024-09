I vincitori dei Creative Arts Emmy Awards 2024: Shogun da record e primo Emmy per Jamie Lee Curtis con The Bear

News Serie TV

Il drama storico di FX si è già portato a casa 14 statuette, una in più rispetto al precedente record di John Adams nel 2008.

Se il buongiorno si vede dal mattino, Shōgun potrebbe affermarsi come la grande trionfatrice degli Emmy 2024. Un risultato senza precedenti l'ha già portato a casa: dei 99 premi - per lo più tecnici - assegnati durante il fine settimana ai Creative Arts Emmy Awards, la serie di FX ambientata nel Giappone del Seicento se n'è aggiudicata 14 (più un altro per lo speciale The Making of Shōgun), battendo il record che la miniserie di HBO John Adams deteneva dal 2008 per il maggior numero di Emmy vinti in una singola edizione. Con ogni probabilità, la cerimonia di premiazione principale dei 76esimi Primetime Emmy Awards, in programma domenica notte, rafforzerà questo primato. Nel frattempo, Shōgun non è l'unica produzione di FX che sta già festeggiando. Numerose sono state le vittorie anche per la comedy ambientata in un ristorante di Chicago The Bear, incluso il primo Emmy alla grande Jamie Lee Curtis, come migliore attrice ospite in una comedy.

Emmy 2024: Tutte le Nomination della 76esima edizione Leggi anche

"Sono un'attrice da quando avevo 19 anni", ha detto Curtis a Deadline. "Ho 65 anni. Ho venduto yogurt che faceva andare in bagno per sette anni. Non avrei mai pensato nella mia vita di arrivare a fare un lavoro a questo livello di profondità e complessità. [The Bear] è stata semplicemente il brivido della mia vita creativa in questi ultimi due anni. Sono la ragazza più fortunata del mondo". Non così sorprendentemente, un'altra guest star dell'episodio (Pesci) della seconda stagione che l'ha vista trionfare, Jon Bernthal, ha vinto anch'esso come miglior attore ospite in una comedy. Prima di lasciarvi alla lista completa dei numerosi premiati nelle categorie riservate alle Serie TV, segnaliamo anche la vittoria di Michaela Coel​ per il suo ruolo da guest star nel drama di Prime Video Mr. & Mrs. Smith e di Blue Eye Samurai di Netflix come miglior programma animato, contro l'altrettanto favorita X-Men '97 e la vincitrice ricorrente I Simpson.

Creative Arts Emmy Awards 2024: Tutti i vincitori

Film Tv: Weird: Quiz Lady

Attore Ospite in un Drama: Néstor Carbonell, Shōgun​

Attrice Ospite in un Drama: Michaela Coel, Mr. & Mrs. Smith

Attore Ospite in una Comedy: Jon Bernthal, The Bear​

Attrice Ospite in una Comedy: Jamie Lee Curtis, The Bear​

Drama, Comedy o Varietà di Forma Breve: Only Murders in the Building: One Killer Question

Performer in un Drama o una Comedy di Forma Breve: Eric Andre, The Eric Andre Show​

Casting per un Drama: Shōgun​

Casting per una Comedy: The Bear​

Casting per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: Baby Reindeer​

Fotografia per una Serie (Un'ora): Shōgun

Fotografia per una Serie Camera Singola (Mezz'ora): The Bear

Fotografia per una Serie Multi-Camera (Mezz'ora): How I Met Your Father​

Fotografia per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: Ripley

Costumi per una Serie Contemporanea: The Crown​

Costumi per una Serie d'Epoca: Shōgun

Costumi per una Serie Fantasy/Sci-Fi: Ahsoka​

Costumi per una per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv Contemporanei: American Horror Story: Delicate​

Costumi per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv d'Epoca: Feud: Capote vs. The Swans

Acconciature per una Serie Contemporanea: The Morning Show​

Acconciature per una Serie e/o Personaggio d'Epoca: Shōgun​

Trucco per una Serie Contemporanea (Non Prostetico): The Morning Show

Trucco per una Serie e/o Personaggio d'Epoca (Non Prostetico): Shōgun​

Trucco Prostetico: Shōgun​

Production Design per una Serie Contemporanea (Un'ora): The Crown​

Production Design per una Serie (Mezz'ora): Only Murders in the Building​

Production Design per una Serie d'Epoca o Fantasy (Un'ora): Shōgun​

Picture Editing per un Drama Camera Singola: Shōgun​

Picture Editing per una Comedy Camera Singola: The Bear​

Picture Editing per una Comedy Multi-Camera: How I Met Your Father​

Picture Editing per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: Baby Reindeer​

Crediti di Apertura: Shōgun

Motion Design: Jim Henson Idea Man​

Tema Originale dei Crediti di Apertura: Palm Royale​

Componimento Musicale per una Serie: Only Murders in the Building​

Componimento Musicale per una Miniserie o Serie Antologica, Film Tv o Speciale: Lezioni di chimica

Musica e Testi Originali: Only Murders in the Building​

Supervisione Musicale: Fallout

Sound Editing per un Drama o una Comedy (Un'ora): Shōgun​

Sound Editing per un Drama o Comedy (Mezz'ora) e Animazione: The Bear​

Sound Editing per una Miniserie o Serie Antologica, Film Tv o Speciale: Ripley​

Missaggio Sonoro per un Drama o una Comedy (Un'ora): Shōgun

Missaggio Sonoro per un Drama o Comedy (Mezz'ora) e Animazione:​ The Bear​

Missaggio Sonoro per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: Masters of the Air​

Coreografia per uno Sceneggiato: Nina McNeely, The Idol​

Programma Animato: Blue Eye Samurai​

Risultato individuale nell'Animazione: Alex Small-Butera, Adventure Time: Fionna and Cake; Brian Kesinger, Ryan O'Loughlin e Toby Wilson, Blue Eye Samurai; Tara Billinger, Clone High; Jan Maas, In the Know; Noémie Leroux, Scavengers Reign

Interpretazione di un Personaggio con Voce Fuori Campo: Maya Rudolph, Big Mouth

Effetti Speciali in una Stagione o Film Tv: Shōgun​

Effetti Speciali in un Singolo Episodio: Ripley​

Stunt: Hiroo Minami, Nobuyuki Obikane, Martin Cochingco e Johnson Phan, Shōgun​

Coordinamento Stunt per un Drama, Miniserie o Serie Antologica o Film TV: Stephen Pope, Mr. & Mrs. Smith​

Coordinamento Stunt per una Comedy o Varietà: Mark Mottram, The Gentlemen​

L'elenco completo dei vincitori è disponibile nel sito Emmys.com.