Eiza González non sarà Elektra in Daredevil: Born Again

News Serie TV

Su Twitter, l'attrice accusa di essere stata vittima dell'odio dei fan di Daredevil.

Nelle stesse ore in cui Daredevil fa la sua ricomparsa nel Marvel Cinematic Universe, con Charlie Cox di nuovo nel costume dell'amato supereroe nell'episodio di She-Hulk: Attorney at Law in streaming su Disney+ da oggi, l'attrice Eiza González (Dal tramonto all'alba: La serie) è andata su Twitter per smentire il recente giro di notizie secondo cui farà parte del cast di Daredevil: Born Again, la nuova serie che nel 2024 darà una continuazione alle storie del personaggio dopo la cancellazione del precedente adattamento a Netflix.

Eiza González in Daredevil: Born Again, la smentita

Secondo i report González era stata scelta dai Marvel Studios per l'importante ruolo di Elektra Natchios, la violenta combattente ninja e storico interesse amoroso di Matt Murdock interpretata in Daredevil e non solo da Elodie Yung, ora impegnata sul set di The Cleaning Lady. Una notizia che una parte dei fan non ha preso bene, credendo di poterlo rendere noto all'attrice nel modo più sbagliato. "Sento il bisogno di sgombrare il campo da ogni dubbio perché, primo, sono disorientata dalla quantità di odio che ne è derivato, e secondo, penso che farà risparmiare energie alle persone”, ha scritto González. "No, non sono stata scelta per interpretare Elektra in Daredevil, ho già un contratto di esclusiva per la serie 3 Body Problem. Prego".

In un tweet successivo, González ha aggiunto: "Apprezzerei se potessi vivere libera da messaggi negativi e malintenzionati sul fatto che interpreto/rubo un ruolo che neppure conosco. Grazie e vi auguro il meglio". E poi: "Spero di interpretare una fantastica supereroina a un certo punto della mia carriera, sarebbe divertente e sarei onorata di essere anche solo considerata. Nel frattempo, guarderò Daredevil e manderò a quel cast tutto il mio affetto".

Cosa sappiamo di Daredevil: Born Again

Al momento i dettagli che Marvel ha condiviso di Daredevil: Born Again sono pochissimi. Sappiamo che farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, che il suo racconto si prolungherà per ben 18 episodi e che, in aggiunta a Cox, la serie riporterà Vincent D'Onofrio nei panni dell'acerrimo nemico di Murdock, Wilson Fisk/Kingpin. Prima di allora, entrambi appariranno in Echo, lo spin-off di Hawkeye incentrato sull'implacabile eroina interpretata da Alaqua Cox, attesa su Disney+ per il prossimo anno.