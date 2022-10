She-Hulk incontra Daredevil! In una clip lo scontro tra Jennifer Walters e Matt Murdock

News Serie TV

Dopo l'easter egg nell'episodio 5, finalmente nell'episodio 8 della serie Marvel con Tatiana Maslany c'è il tanto atteso cameo di Charlie Cox.

She-Hulk: Attorney at Law ci ha abituati a guest star e camei d'eccezione da MCU, ma questo era decisamente il più atteso. Nell'episodio in streaming da oggi su Disney+, l'ottavo intitolato Abiti e costumi, arriva finalmente Matt Murdock alias Daredevil interpretato da Charlie Cox. Naturalmente il primo incontro con la Hulk di Tatiana Maslany non poteva che essere esplosivo. Date un'occhiata qui sotto a una clip tratta dall'episodio.

He's back! Watch Daredevil make his highly-anticipated return to the MCU in a sneak peek at an all new episode of #SheHulk. https://t.co/51ehlVRUDh pic.twitter.com/pzSyWuXL6q — Entertainment Tonight (@etnow) October 5, 2022

L'incontro tra She-Hulk e Daredevil

Nell'episodio, l'avvocatessa Jennifer Walters alias She-Hulk rappresenta il cliente Leap-Frog (Brandon Stanley) che si è ferito a causa di un malfunzionamento del suo costume. Come spesso accade, Jennifer finisce per difendere il suo assistito anche fuori dalle aule di tribunale e interrompe un rocambolesco inseguimento braccando Daredevil. "Devi fare marcia indietro. Stai commettendo un errore", le dice il suo collega avvocato mascherato. "Hai commesso un errore quando hai pasticciato con il mio cliente", ribatte She-Hulk, prima di aggiungere con una risatina maliziosa, "perché ora ti spaccherò il cu*o".

L'arrivo di Daredevil in She-Hulk: Attorney at Law era stato preannunciato lo scorso luglio ma solo nell'episodio 5 della serie c'era stato un primo chiaro riferimento al supereroe quando era stato mostrato il suo nuovo elmo pronto per la consegna da parte dello stilista per supereroi Luke (Griffin Matthews). Abbiamo dovuto attendere fino all'episodio 8 per vederlo in azione ma ne è valsa decisamente la pena. Charlie Cox, lo ricordiamo, era apparso brevemente già in Spider-Man: No Way Home mentre una serie tutta dedicata al suo personaggio, intolata Daredevil: Born Again, arriverà su Disney+ nel 2024.