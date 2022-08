Disney+, le Serie TV in streaming ad agosto 2022

News Serie TV

Sarà un mese all'insegna delle storie e dei personaggi Marvel con le nuove She-Hulk: Attorney at Law e I Am Groot.

Sarà un agosto all'insegna delle storie Marvel su Disney+. Sono ben due le Serie TV in arrivo sul servizio streaming; una live-action e una animata. She-Hulk: Attorney at Law, ultima serie Marvel della Fase 4, segue per la prima volta la star di Orphan Black Tatiana Maslany nei panni della giovane avvocata Jennifer Walters, la cugina di Hulk. Quando Bruce Banner (interpretato dal veterano dell'MCU Mark Ruffalo) esegue una trasfusione di sangue di emergenza su Jennifer dopo che questa resta coinvolta in un grave incidente, lei ottiene alcuni dei suoi poteri, senza avere però i suoi stessi problemi di rabbia, permettendole di mantenere il suo lavoro nonostante la trasformazione. Nella serie ritroviamo anche Tim Roth e Benedict Wong nei panni di Emil Blonsky/Abominio e Wong. I Am Groot è invece una raccolta di corti animati incentrata sui giorni di gloria di Groot, l'amato albero umanoide di Guardiani della Galassia. Lo vediamo crescere, incontrare nuovi personaggi e ritrovarsi in situazioni pericolose tra le stelle. Nella versione originale, Vin Diesel e Bradley Cooper tornano a doppiare Groot e Rocket.

She-Hulk: Nuovo Trailer ITA: She-Hulk: il nuovo trailer italiano della serie Marvel di Disney+ - HD

Si è fatta attendere un po' più del previsto ma il momento di In nome del cielo sta finalmente arrivando. La miniserie crime segue Andrew Garfield nei panni di Jeb Pyre, un detective che nella prima metà degli anni '80 indaga sugli omicidi realmente accaduti di Brenda Wright Lafferty e della sua bambina, scoprendo verità sepolte sulle origini della religione LDS e sulle violente conseguenze di una fede inflessibile. A grande richiesta, Disney+ mette a disposizione dei nostalgici e delle nuove generazioni uno straordinario classico della commedia televisiva: la sitcom familiare Malcom. La serie, il cui cast include un Bryan Cranston che oggi risulterebbe irriconoscibile, racconta le vicende di una sgangherata famiglia della periferia americana dal punto di vista del figlio di mezzo, estremamente intelligente ma non per questo restio a mettersi nei guai insieme ai suoi scatenati fratelli, sotto gli sguardi mai troppo vigili di una madre iper-autoritaria e di un padre fessacchiotto.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming ad agosto 2022

Serie TV in prima visione

Wu-Tang: An American Saga , Stagione 2 (3 agosto)

, Stagione 2 (3 agosto) I Am Groot , Stagione 1 Parte 1 (10 agosto)

, Stagione 1 Parte 1 (10 agosto) She-Hulk: Attorney at Law , Stagione 1 (17 agosto, episodio settimanale)

, Stagione 1 (17 agosto, episodio settimanale) In nome del cielo, Miniserie (31 agosto)

Altre Serie TV

Balthazar , Stagioni 1-3 (3 agosto)

, Stagioni 1-3 (3 agosto) Code Black , Stagioni 1-3 (3 agosto)

, Stagioni 1-3 (3 agosto) Malcolm, Stagioni 1-7 (3 agosto)

Docuserie e Intrattenimento

I video più divertenti di Wild , Stagione 1 (3 agosto)

, Stagione 1 (3 agosto) Marvel Studios Assembled , The Making of Ms. Marvel (3 agosto)

, The Making of Ms. Marvel (3 agosto) Regno selvaggio, Stagioni 1-3 (3 agosto)

Per i più piccoli

Fancy Nancy Clancy , Stagione 3 (3 agosto)

, Stagione 3 (3 agosto) Bing, Stagioni 1-2 (24 agosto)

Proseguono (ogni mercoledì)