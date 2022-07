She-Hulk: Il nuovo trailer italiano della serie Marvel con Tatiana Maslany

News Serie TV

Appuntamento su Disney+ dal 17 agosto, ogni settimana con un nuovo episodio.

Prima delle Fasi 5 e 6, di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni conseguentemente agli annunci fatti al Comic-Con di San Diego, c'è una Fase 4 da chiudere e uno dei due titoli Marvel cui spetta questo onore e onere è She-Hulk: Attorney at Law, prossima produzione originale di Disney+ , per la quale fortunatamente non bisognerà attendere a lungo: il debutto è fissato per mercoledì 17 agosto. Alla stessa convention ne è stata offerta un'anteprima, un nuovo trailer, ora disponibile anche in italiano.





She-Hulk: La trama e il cast della nuova serie Marvel

Lunga nove episodi, She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters (interpretata dalla star di Orphan Black Tatiana Maslany), un'avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani, mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.

Jennifer è la cugina di Bruce Banner/Hulk, ruolo che Mark Ruffalo riprende nella serie diversi anni dopo la sua ultima volta nel Marvel Cinematic Universe. È proprio lui a eseguire una trasfusione di sangue di emergenza su Jennifer dopo che lei resta coinvolta in un grave incidente, permettendole di ottenere alcuni dei suoi poteri. Senza avere però i suoi stessi problemi di rabbia, consentendole di mantenere il suo lavoro nonostante la trasformazione.

Gli altri personaggi

Ruffalo non è l'unico a tornare. Tim Roth (L'incredibile Hulk) riprende il ruolo di Emil Blonsky, il villain meglio conosciuto come Abominio, ora un cliente di Jennifer, mentre Benedict Wong (Shang-Chi e nella leggenda dei dieci anelli) è di nuovo Wong. Si vocifera anche di un'incursione del Daredevil di Charlie Cox, come il trailer sembra suggerire nei suoi ultimi, criptici momenti. Nel frattempo, il cattivo principale della storia potrebbe essere in realtà Titania, interpretata dalla Jameela Jamil di The Good Place. Ginger Gonzaga (Kidding), invece, veste i panni di Nikki Ramos, la migliore amica della protagonista. A loro si aggiungono Renée Elise Goldsberry (Girls5Eva), Josh Segarra (Arrow) e Jon Bass (Super Pumped).