Disney+, le Serie TV in streaming a ottobre 2022

Questo mese arrivano gli episodi conclusivi di The Walking Dead, il revival della serie italiana Borsi e la miniserie crime Candy: Morte in Texas.

Anche su Disney+ il terrore è di casa a ottobre. Nel mese di Halloween, sul servizio streaming arriva uno degli appuntamenti più attesi dell'anno dal pubblico delle Serie TV. Un momento per molti aspetti storico. Dopo undici stagioni di straordinario successo, la serie post-apocalittica The Walking Dead giunge alla conclusione. Otto episodi per sciogliere gli ultimi nodi mentre, tutto intorno, minacce sia vive che non sono in agguato. I percorsi individuali dei sopravvissuti convergeranno in uno solo o si divideranno per sempre? Chi sopravvivrà prima e durante la resa dei conti finale? È un avvenimento storico, soprattutto qui in Italia, anche il ritorno della serie di culto Boris. Nella quarta stagione di questa comedy ambientata nel backstage di una serie italiana low budget, la storica troupe de "Gli occhi del cuore" torna sul set solo per scoprire che il mondo e la televisione sono cambiati. Ora a dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno tutto questo?

The Walking Dead: Trailer celebrativo: The Walking Dead: Il Trailer celebrativo per gli episodi finali - HD

Spazio anche al sempre fortunato filone true crime con la miniserie Candy: Morte in Texas. La Jessica Biel di The Sinner interpreta Candy Montgomery, una casalinga e madre che nella vita ha fatto tutto bene: ha sposato un brav'uomo, ha avuto due figli e si è stabilità in una bella casa nei sobborghi. Ma quando la pressione del conformismo cresce e si fa insopportabile dentro di lei, i suoi comportamenti smaniano per un po' di libertà, con risultati... mortali. Da non perdere anche il dramedy rivelazione The Bear, con l'ex di Shameless Jeremy Allen White nei panni di un giovane chef costretto a tornare a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia dopo il suicidio del fratello. Nella dura realtà della gestione di una piccola impresa, di un personale ostinato e riluttante e di difficili rapporti familiari, Carmy proverà a cercare qualcosa di buono, trovando infine qualcosa che forse gli mancava.

Candy: Trailer Ufficiale: Candy: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a ottobre 2022

Serie TV in prima visione

The Walking Dead , Stagione 11 Parte 3 (3 ottobre, episodio settimanale)

, Stagione 11 Parte 3 (3 ottobre, episodio settimanale) The Bear , Stagione 1 (5 ottobre)

, Stagione 1 (5 ottobre) Cambio di direzione , Stagione 2 (12 ottobre)

, Stagione 2 (12 ottobre) Candy: Morte in Texas , Miniserie (12 ottobre)

, Miniserie (12 ottobre) Les Amateurs , Stagione 1 (19 ottobre)

, Stagione 1 (19 ottobre) Boris , Stagione 4 (26 ottobre)

, Stagione 4 (26 ottobre) La misteriosa Accademia dei Giovani Geni , Stagione 2 (26 ottobre, episodio settimanale)

, Stagione 2 (26 ottobre, episodio settimanale) Star Wars: Tales of the Jedi , Stagione 1 (26 ottobre)

, Stagione 1 (26 ottobre) This Is Going To Hurt, Stagione 1 (26 ottobre)

Altre Serie TV

Docuserie e Intrattenimento

The Captain (12 ottobre)

(12 ottobre) IN THE SOOP: Friendcation (19 ottobre)

Proseguono (ogni mercoledì)