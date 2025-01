Dexter: Uma Thurman nel cast del sequel Resurrection, ecco chi interpreterà

News Serie TV

L'attrice di Kill Bill ricoprirà un ruolo chiave al fianco di Michael C. Hall nella nuova serie attesa su Paramount+ la prossima estate.

Dexter: Resurrection, la serie sequel di Dexter che ripartirà dopo i fatti di Dexter: New Blood con il ritorno di Michael C. Hall, fa il colpaccio: la star di Kill Bill Uma Thurman si è unita al cast e ricoprirà un importante ruolo nella serie che debutterà la prossima estate in streaming su Paramount+.

Dexter: Resurrection, i dettagli del personaggio di Uma Thurman

Paramount+ ha condiviso i primi dettagli sul personaggio affidato a Uma Thurman. Interpreterà Charley, il capo della sicurezza del misterioso miliardario Leon Prater. "Ex agente delle operazioni speciali, Charley ha lavorato in vari incarichi di sicurezza privata di alto livello prima di ricoprire la posizione di intraprendente e meticolosa mano destra di Prater", si legge nella descrizione ufficiale del personaggio.

La trama e il resto del cast di Dexter: Resurrection

Non conosciamo ancora una sinossi ufficiale di Dexter: Resurrection ma sappiamo che la nuova serie tornerà al presente - dopo il prequel Dexter: Original Sin attualmente disponibile su Paramount+ - e seguirà l'ex ematologo forense della polizia di Miami (Hall) che è riuscito a sfuggire alla morte per la seconda volta. Nel finale di New Blood, infatti, il personaggio sembrava essere stato ucciso dal figlio Harrison con un colpo di fucile. Ma lo scorso mese Original Sin ha rivelato che Dexter è sopravvissuto, nonostante le gravi ferite, dopo essere stato subito trasportato in ospedale. In quel momento, dopo che i medici erano riusciti a far ripartire il suo cuore, Dexter ha parlato di "resurrezione" attraverso il suo tipico monologo interiore.

In Resurrection, oltre a Hall, rivedremo anche altre attori del franchise: David Zayas (nel ruolo del detective Angel Batista), James Remar (nel ruolo di Harry Morgan) e Jack Alcott (nel ruolo di Harrison Morgan). Torna come showrunner e produttore esecutivo Clyde Phillips, già dietro le quinte della serie originale e del prequel Original Sin. Il coinvolgimento di un'attrice apprezzata come Uma Thurman fa probabilmente parte di una strategia messa in moto da Paramount+ e Showtime per valorizzare il prodotto, così come fatto per Original Sin in cui sono stati coinvolti attori rinomati e amati dal pubblico televisivo come Sarah Michelle Gellar e Patrick Dempsey. Gli ultimi ruoli in tv dell'attrice risalgono al 2022 quando l'abbiamo vista nelle serie Super Pumped: La battaglia per Uber e Suspicion.