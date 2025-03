Dexter: Resurrection affida un ruolo all'attore de I Soprano Steve Schirripa

News Serie TV

La serie sequel di Dexter, con Michael C. Hall che tornerà nei panni del protagonista, debutterà la prossima estate su Paramount+: ecco le ultime sul cast.

Il cast di Dexter: Resurrection, la nuova serie sequel di Dexter, si arricchisce di una nuova presenza importante: Steve Schirripa, noto per il suo ruolo di Bobby "Bacala" Baccalieri ne I Soprano e più di recente visto anche in Blue Bloods, ha ottenuto un ruolo ricorrente nel progetto. L'attore interpreterà Vinny, un avido proprietario di case fatiscenti. La produzione della serie è iniziata a gennaio a New York, e il debutto è previsto per la prossima estate su Paramount+.

La trama di Dexter: Resurrection

La trama di Dexter: Resurrection, che coinvolge come showrunner e produttore esecutivo lo storico showrunner di Dexter Clyde Phillips, riprende da dove ci aveva lasciato Dexter: New Blood. Alla fine di quella prima serie sequel sembrava che Dexter fosse morto per mano del figlio Harrison. Tuttavia, il prequel Dexter: Original Sin ha svelato che Dexter è riuscito a sopravvivere, grazie a un tempestivo intervento medico che lo ha riportato in vita. La nuova serie vedrà Dexter affrontare nuove sfide, con l'ombra dei suoi vecchi nemici e misteriose alleanze. Dettagli ulteriori sulla trama restano ancora top secret.

Il ritorno di Michael C. Hall e il cast stellare

Michael C. Hall tornerà ad incarnare il protagonista Dexter Morgan, un ruolo che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Accanto a lui, vedremo una serie di volti nuovi e storici, tra cui Uma Thurman nel ruolo di Charley, Peter Dinklage nei panni di Leon Prater, un ambizioso venture capitalist con un lato oscuro, Jack Alcott, David Zayas e James Remar che riprenderanno i ruoli di Harrison Morgan, del detective Angel Batista e di Harry Morgan rispettivamente, Ntare Guma Mbaho Mwine (Blessing Kamara), e molti altri. Tra le guest star confermate ci sono Krysten Ritter, David Dastmalchian, Neil Patrick Harris e Eric Stonestreet.