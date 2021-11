Dexter: New Blood, su NOW il grande ritorno del Passeggero Oscuro

News Serie TV

Il revival della serie tv di successo, con gli attesi ritorni di Michael C. Hall e Jennifer Carpenter, è in streaming su NOW dal 10 novembre, ogni mercoledì con un nuovo episodio.

A chi bisogna dare retta? A chi sostiene che tutti meritano una seconda possibilità, oppure a chi mette in guardia che il lupo perde il pelo ma non il vizio? La vita ha la pessima abitudine di confondere e ingannare, ma quando la si vive anche da appassionato di serie tv le soddisfazioni fortunatamente non mancano. Perché cosa può esserci di buono in un assassino mosso dalle migliori intenzioni che prova a rifarsi una vita? Suvvia: per chi incrocerà la sua nuova strada, un bel niente. Soprattutto se ha fatto qualcosa di molto cattivo. Per chi invece sta dall'altra parte dello schermo e non ha nulla da perdere, semplicemente sano e puro divertimento. Soprattutto se ha passato gli ultimi otto anni aspettando che qualcuno ci mettesse una toppa. Dopo quel controverso finale-non-finale, incredibile ma vero, l'ex ematologo del Dipartimento di Polizia di Miami Dexter Morgan torna in tv per un nuovo capitolo della sua storia. Dexter: New Blood, attesissimo revival della serie di successo conclusasi nel 2013 dopo otto stagioni, è in streaming su NOW, dal 10 novembre ogni mercoledì con un nuovo episodio per dieci settimane (per poterla seguire occorrerà abbonarsi al Pass Entertainment, attivabile dai nuovi clienti al prezzo speciale di 3€ per il primo mese insieme con il Pass Cinema). L'obiettivo è preciso: mostrare come se la sta passando Dexter dopo che le cose erano state lasciate fin troppo in sospeso e, allo stesso tempo, arrivare a nuova conclusione. E non è poca cosa!

Dexter: New Blood, tutto cambia senza cambiare davvero

Dove eravamo rimasti? Era l'autunno del 2013 quando, proprio nell'istante in cui Dexter si era reso conto di non sentire più il bisogno di uccidere e aveva preferito consegnare la sua ultima "preda" alla sorella Debra, nel frattempo rientrata in polizia, questa era finita distesa in un letto d'ospedale, in stato vegetativo, dopo che l'ultimo incubo di Miami le aveva sparato. In cerca di vendetta, Dexter era tornato a far scorrere il sangue e aveva poi spento le macchine che tenevano in vita Deb sfruttando la confusione per l'arrivo in città di un uragano. Dopo aver caricato il cadavere della sorella su una barca, averlo portato al largo e gettato in acqua, mosso dal bisogno di proteggere le persone a lui care da se stesso, Dexter aveva simulato la propria morte navigando verso la tempesta. Qualche tempo dopo, lo avevamo ritrovato in una località remota, vivere di stenti lavorando come taglialegna, senza nessuna voce ad accompagnare i suoi pensieri, né con la presenza di Harry al suo fianco. Solo il silenzio. Fino ad oggi.

Circa dieci anni più tardi, ritroviamo Dexter Morgan (interpretato nuovamente da Michael C. Hall) nella fredda e innevata Iron Lake, una piccola città nello Stato di New York. Se non fosse per quello sguardo e quel sorriso, fatichereste a riconoscerlo. Intanto si fa chiamare Jimmy Lindsay. Circondato da un'apparente tranquillità, gestisce un negozio di articoli sportivi, è sorprendentemente affabile e ha una relazione con Angela Bishop (Julia Jones, The Mandalorian), il capo della polizia locale. Un legame conveniente, penserete, e forse non vi sbagliate. Dopo aver represso i propri impulsi per anni, una serie di crimini intorno ad Iron Lake - la scomparsa di diversi bambini, come scopre tramite Angela - fa temere a Jimmy, Dexter, che il "Passeggero Oscuro" dentro di lui si riveli. Mentre si ritrova sempre più spesso a dover fare i conti con quello che sembra ma non è il fantasma della sua defunta sorella (anche Jennifer Carpenter riprende il suo ruolo!), di fatto il nuovo Harry, la copertura di Dexter rischia di essere compromessa anche da una visita a sorpresa: il figlio Harrison (Jack Alcott, The Good Lord Bird), ora un adolescente che, dopo averlo trovato, spera di costruire un rapporto con lui. Il protagonista ha anche una nuova nemesi, Kurt Caldwell (Clancy Brown, Billions), l'essenza del Sogno Americano, un uomo del popolo che, se ti coprisse le spalle, la cosa ti farebbe sentire benedetto, mentre se dovessi mettergli il bastone tra le ruote, o fare del male a qualcuno che si trova nelle sue grazie, non ti rimarrebbe che chiedere aiuto a Dio.

Un secondo finale. L'opportunità di farlo bene

All'inizio di questa avventura, di fronte allo stupore poi diventato entusiasmo poi diventata preoccupazione dei fan, come avviene ogni volta in cui viene annunciato un revival, l'ideatore Clyde Phillips, che era lo showrunner di Dexter (anch'essa disponibile su NOW con tutte le stagioni), ha assicurato che Dexter: New Blood non rovinerà nulla ma renderà le cose più "giuste". "Fondamentalmente, ricominciamo da zero", ha spiegato. "Non stiamo annullando alcunché. Non tradiremo il pubblico dicendo: 'Ci dispiace, era tutto un sogno'. Ciò che è successo nelle prime otto stagioni rimarrà così com'è". Phillips ha parlato anche del precedente finale, bocciato pressoché all'unanimità e stigmatizzato anche da Hall, che in un'occasione aveva detto: "Se mi è piaciuto? Non penso di averlo neppure visto. Ho pensato che fosse narrativamente soddisfacente, ma non abbastanza gustoso. Penso che la serie abbia perso in parte l'attimo". Ha detto lo sceneggiatore: "Ciò che stiamo facendo non avrà nulla a che fare con il finale originale. È una grande opportunità per scrivere un secondo finale. Questa è un'opportunità per farlo bene".

