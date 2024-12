Dexter: Original Sin svela la sorte di Dexter dopo il sequel New Blood (SPOILER)

News Serie TV

Dopo l'ordine del nuovo sequel Dexter: Resurrection con Michael C. Hall confermato nel cast, ci si chiedeva come sarebbe stato gestito il colpo di scena nel finale del revival: la serie prequel, appena arrivata su Paramount+, dà una risposta.

È ufficiale: Dexter Morgan è tornato dal mondo dei morti. Si pensava già da qualche mese che gli autori avrebbero resuscitato il killer vendicatore più famoso della tv (dopo averlo fatto morire, per mano di suo figlio Harrison nel finale del revival Dexter: New Blood) e ora abbiamo avuto la conferma grazie a Dexter: Original Sin. La serie prequel che segue un giovane Dexter (interpretato da Patrick Gibson), tirocinante presso il Dipartimento di Polizia di Miami, ha debuttato oggi in streaming su Paramount+ e, fin dai primi minuti, ha gettato le basi per il secondo sequel annunciato la scorsa estate da Paramount+ e Showtime, Dexter: Resurrection. Come ha fatto a sopravvivere Dexter dopo essere stato raggiunto dai colpi di fucile fatti esplodere dal figlio? Continuate a leggere solamente se avete già visto il primo episodio di Dexter: Original Sin o non temete spoiler.

Dexter vive! La rivelazione in Original Sin [SPOILER]

Dexter: Original Sin riparte proprio da dove New Blood si era interrotta, ormai quasi tre anni fa. Ricorderete che nello scioccante finale Harrison aveva ucciso Dexter (Michael C. Hall) con il suo fucile dopo aver scoperto che suo padre aveva assassinato l'innocente sergente Logan. Con il codice di Dexter ufficialmente in dubbio, padre e figlio erano arrivati alla conclusione che la sua morte era l'unica via d'uscita per entrambi. Il serial killer interpretato da Michael C. Hall era rimasto, così, senza vita nella neve. Ma quella, a quanto pare, non era la fine.

Nonostante sia stato colpito al petto, apparentemente vicino al cuore, Dexter sopravvive! Original Sin inizia con un agente di polizia (probabilmente l'ex fidanzata di Dexter, Angela Bishop) che porta di corsa il suo corpo privo di sensi al pronto soccorso. Lì diversi dottori mettono in atto manovre salvavita per cercare di recuperare il polso e alla fine usano un defibrillatore. Dopo un paio di tentativi, il cuore di Dexter torna a battere e ascoltiamo, come di consueto, la sua voce e il suo monologo interiore che fa un'osservazione sulla sua resurrezione. Lo lasciamo ancora privo di sensi, ma è evidente che è sopravvissuto appositamente per tornare nel sequel Dexter: Resurrection (il titolo era un indizio preciso) che arriverà in streaming su Paramount+ nell'estate del 2025. Certo, vedremo come se la caverà considerato che in New Blood la sua vocazione da killer era ormai uscita allo scoperto.

Il giovane Dexter di Original Sin

Il racconto, poi, torna indietro fino alla nascita di Dexter, nel 1971, e poi ci mostra un Dexter ventenne nella Miami del 1991. Scritta dallo showrunner di Dexter Clyde Phillips, Original Sin segue Dexter Morgan nel suo percorso che lo ha portato a diventare l'ematologo forense e il killer vendicatore che abbiamo conosciuto nella serie originale. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a incanalare la sua oscurità interiore e lo fa con la guida di suo padre Harry (qui interpretato da Christian Slater). Adotta così il suo famoso Codice progettato per trovare e uccidere esclusivamente persone che meritano di essere eliminate dalla società, e senza lasciare tracce.