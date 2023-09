Daredevil, Kingpin e Jessica Jones di nuovo insieme: Di cosa si tratta?

News Serie TV

Charlie Cox, Vincent D'Onofrio e Krysten Ritter nella stessa fotografia: reunion in vista per Daredevil, Kingpin e Jessica Jones o soltanto una coincidenza?

Tempo di reunion in casa Marvel. In attesa di scoprire cosa accadrà in Daredevil: Born Again, Charlie Cox ha ritrovato alcuni compagni d'avventura alla GalaxyCon Austin. Incontro che si è meritato immediatamente una fotografia memorabile, rimbalzata su ogni social. Cox ha ripreso il ruolo del Diavolo di Hell's Kitchen già in She-Hulk: Attorney at Law dividendo la scena con la cugina super forzuta di Hulk con le fattezze di Tatiana Maslany. Prossimamente, invece, avrà una serie revival tutta sua, di recente rinviata anche a causa degli scioperi di Hollywood. Così, per combattere l'attesa, l'attore si è mostrato ai fan in compagnia di due nomi ben noti al pubblico Marvel: Vincent D'Onofrio e Krysten Ritter.

Charlie Cox, Vincent D'Onofrio e Krysten Ritter insieme: Reunion di Daredevil in vista?

Daredevil, Kingpin e Jessica Jones nello stesso scatto suggeriscono una reunion imminente? Non esattamente, se si considera che quelli in posa non sono i personaggi, ma i loro interpreti. Charlie Cox, Vincent D'Onofrio e Krysten Ritter hanno condiviso un momento speciale alla GalaxyCon Austin, prontamente immortalato sui social e condiviso con i più fortunati per una sessione di domande e risposte e autografi.

Com'è stato anticipato da tempo, in Daredevil: Born Again ci sarà posto non solo per Charlie Cox, ma anche per il Kingpin di Vincent D'Onofrio apparso di recente in Hawkeye e prima ancora nella Serie TV di Daredevil distribuita da Netflix per tre stagioni. Anche Jessica Jones ha interagito con Matt Murdock, soprattutto in The Defenders, miniserie crossover con tutti i supereroi Marvel apparsi su Netflix (inclusi Luke Cage e Iron Fist). Tuttavia, il suo personaggio non è stato ancora annunciato tra i grandi ritorni. In una puntata del podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, Krysten Ritter aveva rivelato di non avere ancora piani ufficiali per un ritorno alla Marvel, ma di essere aperta alla possibilità, regalando nuova speranza ai fan:

Penso che le persone amino Jessica. Lo so perché lo vedo. Marvel è così riservata. Io dico soltanto che sarei lì in un secondo. Avrei già stivali e giacca pronti.

Per Daredevil: Born Again in principio era stata scelta come data di debutto la primavera del 2024, ma Disney ha modificato la sua tabella di marcia rinviando l'uscita di alcune serie tv di punta, tra cui anche Wonder Man e Ironheart, a data da stabilirsi. In attesa di scoprire se Jessica Jones avrà la possibilità di apparire nell'MCU, godiamoci la reunion degli attori.