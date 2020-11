Avete amato La regina degli scacchi? Ecco 5 Serie TV in streaming che potrebbero piacervi allo stesso modo

News Serie TV

Se anche voi siete rimasti stregati dalla storia di Beth Harmon raccontata nella miniserie Netflix con Anya Taylor-Joy, ecco altri titoli simili da vedere dopo, che potreste trovare interessanti.

Elogiata da pubblico e critica e rimasta imbattuta ai primi posti della Top Ten di Netflix da settimane (neanche The Crown, per il momento, è riuscita a rubarle la medaglia d'oro di serie tv più vista sulla piattaforma di video in streaming), La regina degli scacchi è senza dubbio la miniserie del momento. Tutti ne parlano, tutti vogliono saperne di più e, naturalmente, chi fa una scorpacciata di episodi guardando l'intera serie in poche ore si sente quasi orfano senza la compagnia di Beth Harmon, la formidabile giocatrice di scacchi interpretata da Anya Taylor-Joy. Ma non temete: l'offerta di serie tv in streaming è ricchissima e non sarà difficile trovare la prossima serie pronta a catturare la vostra attenzione e destinata a diventare la vostra prossima ossessione. Non ci credete? Ecco una lista di 5 serie tv simili, per temi, protagonisti o attitudine a La regina degli scacchi tutte disponibili in streaming.

Quale Serie TV vedere dopo La regina degli scacchi? 5 titoli consigliati

La regina degli scacchi deve molto del suo successo alla sua protagonista, il personaggio di Beth Harmon, una donna forte e determinata che riesce a trasformare le sue debolezze in talento. Tra le serie con protagoniste femminili forti vi consigliamo allora La fantastica signora Maisel. Ma se volete emozionarvi con un'altra miniserie recente, c'è anche la storia dell'ebrea ultra-ortodossa Esty raccontata in Unorthodox. Il tema della competizione sportiva, invece, accomuna La regina degli scacchi e la miniserie di Julian Fellowes The English Game: nella prima è centrale il gioco degli scacchi, nella seconda quello del calcio; ma in entrambi i casi la competizione diventa sinonimo di emancipazione. Ne L'altra Grace, potreste ritrovare l'introspezione psicologica presente nella miniserie con Anya Taylor-Joy, mentre in Mrs. America lo slancio femminista. Ecco nel dettaglio le trame delle 5 serie tv da vedere dopo La regina degli scacchi.

Dove vederla: Amazon Prime Video

Ambientata negli anni '50 e incentrata su una donna ironica e di grande talento che riesce a farsi strada nel mondo prettamente maschile della stand-up comedy, La fantastica signora Maisel è la serie da vedere per emozionarvi ancora e, allo stesso tempo, divertirvi come non mai. Creata dalla fervida mente di Amy Sherman-Palladino, l'eccentrica creatrice di Una Mamma Per Amica, questa serie di Amazon Prime Video segue le vicende di Miriam 'Midge' Maisel (Rachel Brosnahan), adorabile casalinga ebrea che nella nella New York di fine anni '50 scopre il tradimento del marito e rivoluziona la sua vita sfruttando le sue doti da comica.

L'altra Grace

Dove vederla: Netflix

Basata su un romanzo dell'autrice di The Handmaid's Tale Margaret Atwood, L'altra Grace è una miniserie thriller-psicologica che racconta la storia di una domestica, immigrata irlandese in Canada, che viene accusata di duplice omicidio nella prima metà dell'800. Uno psichiatra, il dottor Jordan, ha il compito di dimostrare l'innocenza della donna facendo leva sulla sua malattia mentale. Scavando nei suoi ricordi e trovandosi faccia a faccia con una persona sempre diversa, vittima e carnefice allo stesso tempo, il dottore prova sentimenti contrastanti.

Mrs. America

Dove vederla: TIMVision

In molti hanno osservato che ne La regina degli scacchi la figura femminile di Beth non compie propriamente il viaggio di un'eroina tipo delle serie tv. La sua corsa verso l'emancipazione e il successo assomiglia più a quella di un personaggio maschile (non a caso la storia è vagamente ispirata a quella dell'autore del libro da cui la serie è tratta, Walter Tevis). Questo approccio lo troviamo anche in Mrs. America con Cate Blanchett nei panni della conservatrice e anti-femminista Phyllis Schlafly, una donna che negli anni '70 ostacolò il movimento per la ratifica dell'Equal Rights Amendament (ERA), che proponeva di garantire pari diritti ai cittadini statunitensi. Ma la serie mostra anche altri punti di vista, molti dei quali sostenuti, al contrario, da note femministe quali Gloria Steinem. Proprio come Beth che, a modo suo, sfida diversi uomini, anche le protagoniste di Mrs. America lottano per la parità di diritti.

The English Game

Dove vederla: Netflix

Questa miniserie in sei episodi scritta dal famoso sceneggiatore britannico nonché creatore di Downton Abbey Julian Fellowes, ripercorre le origini del calcio e racconta come gli ideatori del gioco abbiano superato le differenze di classe trasformandolo da gioco d'élite a uno degli sport più popolari al mondo. Proprio come si può guardare La regina degli scacchi pur non amando il gioco degli scacchi, anche chi non ama particolarmente il calcio potrà apprezzare The English Game, una miniserie in costume molto sofisticata ma allo stesso tempo leggera.

Unorthodox

Dove vederla: Netflix

Unorthodox è una miniserie in quattro parti basata sull'autobiografia di Deborah Feldman, ex ebrea ultra-ortodossa che da giovane aveva lasciato il movimento Satmar, una comunità chassidica di New York. Al centro della storia c'è la diciannovenne Esther "Esty" Shapiro (Shira Haas) che, dopo un matrimonio combinato e moltissime restrizioni imposte dalla sua comunità religiosa di Brooklyn, decide di scappare a Berlino e rifarsi una nuova vita e coltivare la sua passione per la musica. Emozionante, ricercata e con una protagonista che buca lo schermo, questa serie saprà colmare facilmente il vuoto lasciato da La regina degli scacchi.