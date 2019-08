Arrowverse: Anche Black Lightning nel prossimo crossover e nel 2020 un nuovo spin-off

News Serie TV

Crisis on Infinite Earths debutterà negli Stati Uniti l'8 dicembre.

Dopo il recente Comic-Con di San Diego, l'Arrowverse è tornato a far parlare bene di sé al TCA press tour estivo. In occasione dell'incontro con i giornalisti della Television Critics Association, The CW non solo ha annunciato le date statunitensi di Crisis on Infinite Earths, il prossimo maxi-crossover tra Arrow, The Flash, Supergirl, DC's Legends of Tomorrow e la nuova Batwoman, ha annunciato anche che questo coinvolgerà i personaggi di Black Lightning, l'altra serie finora rimasta a distanza dalle vicende dei colleghi giustizieri.

Ma procediamo con ordine. Crisis on Infinite Earths, che continuerà la storia avviata alla fine del primissimo episodio di The Flash, sviluppatasi nel crossover dello scorso anno, Elseworlds, e proseguita nei più recenti finali di stagione di tutte le serie, esordirà l'8 dicembre con Supergirl e proseguirà in Batwoman e The Flash il 9 e 10 successivi. Come annunciato precedentemente, l'evento andrà in pausa durante il periodo natalizio e proseguirà nel 2020 in Arrow e DC's Legends of Tomorrow il 14 gennaio. Quello di quest'ultima sarà tuttavia un episodio speciale e non la premiere della quinta stagione, prevista poco più avanti.

In aggiunta a tutte le apparizioni annunciate finora, come quelle del leggendario Burt Ward (l'attore che fu Robin nella serie di culto degli anni '60 Batman), il Lex Luthor di Jon Cryer e la coppia formata da Clark Kent/Superman e Lois Lane (Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch), accompagnata dal figlio di cui era in dolce attesa l'ultima volta, vedremo alcuni personaggi di Black Lightning, non è stato precisato quali, che finora mai erano apparsi nell'Arrowverse.

Non è tutto. In vista della conclusione di Arrow con la prossima, ottava stagione (lunga solo 10 episodi), il presidente di The CW Mark Pedowitz ha rivelato che si sta lavorando nel tentativo di aggiungere all'offerta un'altra serie DC, in tempo per la stagione televisiva 2020-21. Ovviamente, Pedowitz si è rifiutato fermamente di entrare nei particolari, ma ha confermato che sarà ambientata nell'Arrowverse e che quindi si tratterà di un altro spin-off.