Antonia è la serie da vedere l'8 marzo: Intervista alle sceneggiatrici e alla regista del dramedy di Prime Video

Una serie su una donna, scritta e diretta da donne ma che anche gli uomini dovrebbero vedere soprattutto per sradicare quella retorica del dolore necessario, se nasci femmina: di questo e altro abbiamo parlato con le sceneggiatrici di Antonia Elisa Casseri e Carlotta Corradi e con la regista Chiara Malta in questa video intervista.

La serie tv da vedere quest'anno in occasione della Giornata internazionale della donna (ma, se volete, anche un altro giorno) è Antonia. Arrivato su Prime Video lo scorso 4 marzo, questo dramedy di 6 episodi racconta in modo disincantato e sincero uno spaccato di vita di una donna - l'Antonia del titolo interpretata da Chiara Martegiani - che a 33 anni si trova a un bivio ed è costretta a fare i conti con il dolore di una vita, quello che per anni ha dovuto sopportare credendo fosse normale. Scopre, infatti, di soffrire di endometriosi. Ma, attraverso diversi percorsi di psicoterapia, userà la malattia per conoscersi meglio e alla fine capirà che smettere di scappare, forse, può essere la soluzione.

La serie può contare su un team al femminile di veri talenti (e coinvolge anche Valerio Mastandrea come supervisore creativo). Abbiamo avuto il piacere di intervistare le sceneggiatrici Elisa Casseri e Carlotta Corradi, che hanno scritto la serie insieme a Chiara Martegiani, e la regista Chiara Malta. Con loro abbiamo parlato, tra le altre cose, di quanto sia ancora necessario sradicare la retorica del dolore associata alle donne. Ma ci hanno anche raccontato come hanno costruito il visionario terzo episodio della serie, un viaggio sciamanico a cui loro stesse si sono sottoposte. Guardate qui sotto la nostra video intervista.





Antonia è una produzione Fidelio e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay) in collaborazione con Prime Video, in collaborazione con Rai Fiction. Nel cast ci sono anche Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Chiara Caselli.