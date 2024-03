Antonia, un dramedy per sentirsi meno sole: La nostra video intervista a Chiara Martegiani

News Serie TV

È disponibile su Prime Video Antonia, la nuova serie con protagonista Chiara Martegiani nei panni di una giovane donna in fuga da se stessa: l'abbiamo intervistata.

In Antonia, in streaming da oggi 4 marzo su Prime Video con tutti i 6 episodi, la protagonista a un certo punto riceve in regalo un libro, Parlarne tra amici di Sally Rooney. Perché Frances, uno dei personaggi del romanzo, soffre di endometriosi. E anche Antonia, nel giorno del suo 33esimo compleanno, riceve questa diagnosi. Un'illuminazione che forse dà un senso a tanti anni di dolore, oppure una condanna che la costringerà a fare scelte importanti. Di certo è un tema, questo, di cui si parla ancora troppo poco nell'arte. Ma Sally Rooney e Chiara Martegiani hanno deciso di farlo dando voce a tante donne che magari soffrono in silenzio, che non vengono credute, che subiscono umiliazioni. Quanto è importante vedersi rappresentati? Trovare dei riferimenti da cui trarre forza. Ci sembrava un bel punto di partenza quando abbiamo avuto il piacere di intervistare proprio Chiara Martegiani che di Antonia è protagonista, ideatrice e co-sceneggiatrice. Guardate qui sotto il video.





Antonia: La trama e il cast della serie di Prime Video

Antonia segue una giovane donna che, trasferitasi a Roma poco più che adolescente, ha trovato il suo equilibrio lavorando come attrice in una soap di successo. Ha un compagno e una migliore amica ed ex coinquilina che ha appena partorito mentre lei non sa ancora se vuole avere un figlio. Ma il giorno del suo 33esimo compleanno le cose cambiano: litiga con tutti, viene licenziata e finisce in ospedale, dove scopre di avere l'endometriosi, malattia cronica che, senza che Antonia se ne rendesse conto, ha influenzato tutta la sua vita. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà però un’occasione per conoscersi e smettere di scappare, iniziando ad affrontare i nodi della sua vita.

La serie è ideata da Chiara Martegiani, diretta da Chiara Malta e scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea. È una produzione Fidelio e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay) in collaborazione con Prime Video, in collaborazione con Rai Fiction. Nel cast ci sono anche Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Chiara Caselli.