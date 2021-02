Anthony Mackie: novità inaspettate per Falcon nel Marvel Cinematic Universe

News Serie TV

In un'intervista Anthony Mackie rivela che sono in ballo grosse novità per il suo personaggio di Sam Wilson alias Falcon nella serie Falcon and the Winter Soldier su Disney+ e nel Marvel Cinematic Universe in generale. Diventerà davvero il nuovo Captain America?

Mentre il pubblico si fa spiazzare da WandaVision, il Marvel Cinematic Universe potrebbe riservare più di una sorpresa anche in Falcon and the Winter Soldier, la serie con Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon) e Sebastian Stan (il Soldato d'Inverno), in partenza in streaming su Disney+ a marzo, in attesa del Loki previsto invece a maggio. In un'intervista con il Times, Anthony Mackie ha raccontato infatti, riferendosi alla fine della Fase 3:

Quando abbiamo finito Avengers Endgame ho avuto un incontro con la Marvel, in cui mi hanno esposto il futuro del mio personaggio e il ruolo che avrebbe avuto nell'universo, era davvero una cosa inaspettata.

Naturalmente Anthony Mackie si è guardato bene dallo spiegare il motivo della sua sorpresa, però è chiaro che per tutti i fan una specifica scena di Endgame alludeva a un'evoluzione chiara di Falcon. Niente però è così scontato, e fornire materiale così spudorato per uno spoiler sarebbe da dilettanti, non certo da Kevin Feige e dal suo entourage ai Marvel Studios. Mackie infatti invita a non fare supposizioni semplici...



The Falcon and the Winter Soldier: The Falcon and the Winter Soldier: Il Primo Trailer della seri Marvel - HD

The Falcon and the Winter Soldier: Falcon sarà il nuovo Captain America?

Dopo aver ricevuto lo scudo di Captain America a mo' di passaggio di testimone alla fine di Avengers: Endgame, il destino di Wilson come nuovo Cap sarebbe già scritto. Mackie non ha intenzione di lasciarsi scappare alcunché, ma anzi provoca i fan e li inchioda (se mai ce ne fosse bisogno) all'imminente serie The Falcon and the Winter Soldier.

Il Capitano gli ha dato lo scudo, ma nella serie capiremo se Sam raccoglierà il testimone di Captain America o se dirà: "No grazie, non sono interessato. Se Cap non vuole farlo, non voglio farlo nemmeno io."