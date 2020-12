The Falcon and the Winter Soldier su Disney+ a marzo: Il primo trailer

News Serie TV

La nuova serie Marvel seguirà WandaVision, in streaming dal 15 gennaio.

Prevista per l'estate scorsa e rinviata a causa della pandemia di Covid-19, The Falcon and the Winter Soldier, la serie che avrebbe dovuto inaugurare la nuova era delle storie Marvel in tv e a causa dell'emergenza sanitaria ha dovuto cedere il posto a WandaVision, ha una nuova data. Durante il Disney Investor Day 2020, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato che la serie con i veterani del Marvel Cinematic Universe Anthony Mackie e Sebastian Stan debutterà sul servizio streaming Disney+ il 19 marzo. Per l'occasione ne è stato diffuso anche il primo, spettacolare trailer, disponibile qui di seguito nella versione doppiata in italiano.

La trama e il cast di The Falcon and the Winter Soldier

Lunga sei episodi, The Falcon and the Winter Soldier viene presentata dal colosso dell'intrattenimento come "un’esperienza cinematografica" e racconta una storia ambientata dopo gli eventi del film del 2019 Avengers: Endgame. Mackie e Stan riprendono i ruoli di Sam Wilson e Bucky Barnes, coinvolti in una grande avventura che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza dopo aver preso l'iconico scudo di Captain America.

Faranno parte del cast anche Daniel Brühl, Emily VanCamp e Wyatt Russell, volti già noti al pubblico della Marvel, nella serie nuovamente nei panni di Baron Zemo, Sharon Carter e John Walker. A questi si aggiungono Carl Lumbly (Supergirl), Desmond Chiam (Reef Break), Miki Ishikawa (The Terror) e Noah Mills (The Enemy Within). La sceneggiatura porta la firma di Malcolm Spellman (Empire), mentre la regia è della nominata all'Emmy Kari Skogland (The Handmaid's Tale).