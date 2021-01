Marvel Fase 4, l'importanza del Multiverso secondo Kevin Feige

News Cinema

Parlando dei cammei nel prossimo Spider-Man 3, il boss dei Marvel Studios Kevin Feige ha sottolineato un elemento importante nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: il Multiverso...

Il sito Comic Book, incuriosito dal numero crescente di cammei nel prossimo Spider-Man 3 con Tom Holland, ancora non ufficiali, ha chiesto lumi sulla cosa direttamente a Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, non troppo generoso di conferme ma sempre disposto ad attivare la fantasia e le aspettative dei fan sul Marvel Cinematic Universe, in particolare sulla Fase 4. In Spider-Man 3 dovrebbero apparire Alfred Molina (Doc Oc) e Jamie Foxx (Electro), dal vecchio Spider-Man 2 e da The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro, e persino i relativi Tessiragnatele più vintage, cioè Tobey Maguire e Andrew Garfield. Come si spiega? Feige si diverte e ci invita a concentrarci su un aspetto...

Ho letto alcune di queste voci, forse non le ho lette tutte. La cosa divertente delle voci online, quando si parla della roba nostra, è che a volte non potrebbero essere più campate in aria, altre volte si avvicinano alla realtà in modo impressionante, negli ultimi anni è andata così. Ma rivelarvi la verità adesso rovinerebbe tutto il divertimento. Il più grosso indizio è nel titolo del secondo film di Doctor Strange: dove ci sta portando il Multiverso della Pazzia? Esploreremo questa cosa.

Il Multiverso nel Marvel Cinematic Universe: dove l'abbiamo già visto?