Agatha: Coven of Chaos, l'attore di Heartstopper Joe Locke nel cast dello spin-off di WandaVision

La serie con protagonista Kathryn Hahn è attesa su Disney+ tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

Joe Locke si prepara ad entrare nel grande universo Marvel. L'attore britannico, 19 anni, diventato famoso grazie alla serie Netflix Heartstopper, secondo Variety avrebbe firmato per ricoprire un ruolo nella serie Agatha: Coven of Chaos, l'atteso spin-off di WandaVision in cui Kathryn Hahn tornerà nei panni della strega Agatha Harkness.

Joe Locke nello spin-off di WandaVision: Cosa sappiamo

Come su tutti i progetti Marvel, anche su Agatha: Coven of Chaos i Marvel Studios mantengono la completa segretezza non commentando le indiscrezioni sul cast mentre la serie è in produzione. Né Marvel né i portavoce dell'attore hanno voluto commentare la notizia anticipata da Variety. Motivo per cui non sappiamo nulla sul ruolo affidato a Locke. L'attore ha esordito in tv proprio grazie a Heartstopper, serie basata sull'omonima graphic novel di Alice Oseman e già rinnovata per una seconda e una terza stagione.

I (pochi) dettagli di Agatha: Coven of Chaos

Agatha: Coven of Chaos, in lavorazione da ottobre 2021, vedrà il ritorno di Kathryn Hahn nei panni di Agnes, l'impicciona vicina di casa di Wanda e Visione poi rivelatasi la potente strega Agatha Harkness. Dai fumetti Marvel sappiamo che Agatha è sopravvissuta ai processi alle streghe di Salem. Nel finale di WandaVision, Wanda ha intrappolato Agatha a Westview usando i suoi poteri per costringerla a tornare nel suo personaggio di Agnes. Dalle notizie precedenti sappiamo che nello spin-off torneranno anche Emma Caulfield Ford, che riprenderà il ruolo di Dottie, e Jac Schaefer come sceneggiatore capo e produttore esecutivo.

In attesa di Agatha: Coven of Chaos, che sarà lanciata come parte della Fase 5 del MCU tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 su Disney+, da notizie recenti (non ancora confermate ma neppure smentite da Marvel) sappiamo che sarebbe in sviluppo anche un secondo spin-off di WandaVision incentrato su Visione e con protagonista Paul Bettany.