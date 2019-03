Highwaymen - L'ultima imboscata Recensione

Non siamo più nel 1967 in cui Arthur Penn girò il suo film più famoso, quello che fece ottenere a Pauline Kael il posto da critico titolare del New Yorker con un pezzo che ha fatto storia e che ne coglieva tutta l’importanza per il cinema americano e la controcultura di quegli anni.

Se per quello, non siamo nemmeno più in quella breve finestra nella quale, dalla fine degli anni Novanta, sembrava di essere finalmente usciti dal clima di riflusso del decennio precedente. No, siamo nel 2019, e altro che riflusso: siamo ben oltre. Ce lo dice la politica mondiale e ce lo dice, spesso, anche il cinema. Ce lo dice, per esempio, un film come Highwaymen - L'ultima imboscata, che racconta appunto la storia di Bonnie & Clyde dal punto di vista di chi gli da la caccia, e nel quale i due gangster non hanno letteralmente volto fino a quando, alla fine del film, vengono fermati - per sempre - dalla Legge.

Di Gangster Story non c’è rimasto nulla: gli unici volti che contano, qui, sono quelli di Kevin Coster e Woody Harrelson, che cercano di sostituire come possono e come sanno (e cioè bene) Paul Newman e Robert Redford, gli attori per cui il copione di John Fusco, ripescato da Universal e Netflix dopo lunghi anni passati a prendere polvere, era stato pensato.

Costner e Harrelson, ovvero Frank Hamer e Maney Gault, due Texas Ranger veterani messi più o meno volentieri sulle tracce della coppia di gangster più famosa della storia dalla governatrice del Texas Ma Ferguson, che qui ha le fattezze di Kathy Bates e che lì, nel 1934, non ha avuto altra scelta per risolvere il problema Bonnie & Clyde che affidarsi a dei “cowboy”. A due membri di un corpo di polizia che era stato smantellato dopo gli eccessi delle cosiddette “bandit war” al confine col Messico, e che venne reinstituito proprio dopo il successo della missione di Hamer e Gault.

Un successo firmato dagli oltre 130 proiettili sparati nel corso di un’imboscata contro la Ford V8 su cui viaggiavano, lungo una strada sterrata nei boschi della Louisiana, Bonnie Parker e Clyde Barrow, sui cui cadaveri vennero contati rispettivamente ventisei e diciassette fori d’entrata.

Allora certo, un film come Highwaymen, tutto dalla parte di questi tutori della legge senza molti scrupoli, che badavano al fine senza preoccuparsi troppo dei mezzi, che venivano direttamente, come dice Ma Ferguson, dalla cultura spiccia del Vecchio West, non è di certo un film liberal o progressista. Forse è anche un film che, dal punto di vista politico, sembrerebbe prendere strade conservatrici.

E però è anche vero che la storia è storia, c’è poco da fare; e ancora di più che John Lee Hancock non fa mistero del peso che i suoi due protagonisti portano sulle spalle e sulla coscienza, il peso dei morti, delle pallottole sparate e ricevute, della violenza del presente e del passato.

Quel peso Hancock lo mostra e lo commenta, con le parole come con le immagini, dando a Highwaymen un tono vagamente elegiaco e crepuscolare, e ai suoi protagonisti un andare stanco e affaticato che non è giustificato solo dall’età, ma che sta lì perché non c’è più il West a dare una cornice romantica alle loro imprese (nemmeno a quelle di Bonnie & Clyde, a dire il vero), e perché non c’è nulla di glorioso o di esaltante nella loro missione che è chiaramente omicida, anche se corrisponde alla loro idea di giustizia.

Hancock (che, non dimentichiamocelo, ha scritto per Clint Eastwood film come Un giorno perfetto e Mezzanotte nel giardino del bene e del male) è un regista particolare. Uno che non ha mai fatto parlare di sé più di tanto, e forse anche a ragione, ma che se andiamo a vedere da vicino ha sempre raccontato i lati meno noti, o i controcampi, o più ambugui, della storia degli Stati Uniti. Due poco celebrati eroi dello sport come il Jim Morris di Un sogno, una vittoria e il Michael Oher di The Blind Side; la battaglia di Fort Alamo in Alamo - Gli ultimi eroi; il Ray Croc che si è inventato i fast food come li conosciamo oggi di The Founder; perfino - volendo - la querelle tra Pamela L. Travers e Walt Disney di Saving Mr. Banks. E ora prosegue questo percorso e riesce ancora una volta a far risuonare nel presente, in qualche modo, il passato che racconta.

Sarebbe una cosa facile, ma anche molto sbagliata, dire che in Highwaymen non accade nulla, e che i suoi personaggi sono monodimensionali: perché invece l’andamento del film è felicemente antimoderno nel suo incedere lento e meditativo (e ricordiamoci che stiamo pur sempre parlando di un film Netflix), e nei dettagli e nei piccoli gesti di Costner e Harrelson si nascondono le questioni che riguardano quei due protagonisti, segno chiarissimo della fine di qualcosa che riguarda loro, quel momento storico, e forse anche qualcosa che ci riguarda più da vicino.

E perfino la scelta di non dare volto, voce e identità a Bonnie & Clyde, e di raccontarli attraverso la scia di sangue che si lasciano alle spalle, certo, ma ancora di più tramite l’eco della loro leggenda e lo status divistico che avevano assunto presso la gente comune, ribaltando l’approccio di Penn, è perfettamente coerente col disegno di un film che magari non farà la storia del cinema o dello streaming, ma che è coerente e rigoroso, e che sa scegliere bene i volti, gli spazi, i vuoti, i silenzi e le parole.

Anche le inquadrature. Cosa che, coi tempi che corrono, non è mica una cosa tanto banale.