Tre anni prima di stupire il mondo con il fenomenale Memories of Murder, Bong Joon-ho debuttava alla regia con un film che sicuramente, anche se non soprattutto col senno di poi, annoveriamo tra i suoi “minori” (però è meglio di Okja), ma che comunque già stava lì a dimostrare il talento del regista coreano, e la sua passione per certi temi, certi personaggi, e certe situazioni.

La storia di Cane che abbia non morde è quella di un giovane ricercatore universitario, frustrato per non riuscire a ottenere una cattedra tutta sua, che si convince il fastidioso abbaiare di cani che proviene da chissà quale appartamento nel palazzone di periferia dove abita sia causa di tutti i suoi mali. Individua quindi un barboncino, riesce a sottrarlo alla sua proprietaria (una bambina, peraltro), cerca di sopprimerlo ma non ne ha il coraggio e quindi lo chiude in un armadio negli scantinati del palazzo.

Senonché, la coscienza fa il suo dovere, ma quando torna di sotto, scopre che il cane è stato trovato da un custode, il quale invece di restituirlo, beh: decide di farci uno stufato.





Fermi tutti, non vi scandalizzate.

Perché sulla discutibile tradizione gastronomica coreana relativa ai cani Bong fa dell’ironia. Perché il suo film si apre con un cartello che recita “Tutti i cani mostrati in questo film sono stati trattati con cura e sotto supervisione medica”. E perché Cane che abbia non morde è, prima di molte altre cose, una commedia nera capace di essere molto divertente, e di intrecciare la storia di questo protagonista (che farà fuori in persona un altro cane prima di trovarsene uno in casa, portato dalla bizzosissima moglie incinta) con quelle di una ragazza un po’ eccentrica che lavora per l’amministrazione condominiale e che si appassiona al caso dei cani scomparsi.

Nei panni di questa ragazza c’è la bravissima Bae Doo-na, cui Bong ha regalato uno dei primi ruoli cinematografici, poi apparsa non solo in The Host, terzo lungo del regista coreano, ma anche in film come il gioiellino giapponese Linda Linda Linda, Cloud Atlas e Le buone stelle di Kore-eda.





Se tra questi due personaggi Bong lascia intuire la possibilità di una love story che non diverrà mai tale, nel suo film racconta prima di tutto la storia di un uomo prigioniero di un sistema sociale e lavorativo che lo spinge tanto in basso da dargli modo di reagire solo in maniera scomposta: e in questo senso la sua tragicomica carriera da serial killer di cani è solo la manifestazione parodica della mazzetta che sarà costretto a versare pur di ottenere l’avanzamento professionale che agogna.

Anche la ragazza è scomoda nel sistema socio-economico in cui si ritrova, e questo aspetto - che tocca poi, anche se solo tangenzialmente, questioni di classe, o anche temi come la solitudine degli anziani, o l’emarginazione estrema - è uno dei tanti che ritroveremo poi nel cinema successivo di Bong.

Meno compiuto e strutturato dei suoi capolavori successivi (Memories of Murder, certo, dove il serial killer c’è davvero e sul serio, ma anche lo stesso The Host, dove la mostruosità è anche metaforica, o ovviamente lo splendido Parasite, dalla geometrica perfezione), Cane che abbaia non morde ci racconta di un Bong già padrone del mezzo dal punto di vista tecnico, e già capace di alternare e stratificare i toni, e a sollevare con la leggerezza molti dei temi “pesanti” che affronta.

Colpiscono poi, in particolare, alcune sequenze e qualche momento fugace che sono diretta filiazione dello spirito del tempo, anche cinematografico (il film è del 2000), e che sembrano suggerire una comunanza di toni e visione e dei paralleli impliciti tra le vicende e i personaggi di questo film e quelli di molto cinema indie americano di quegli anni. Quel cinema che raccontava personaggi strambi e vicende oblique, dal quale sono emersi autori come Wes Anderson (qui quasi citato, a tratti), Spike Jonze, Jared Hess e molti altri.